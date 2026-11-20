Gobierno asegura que no existe decisión encaminada a revivir las corridas de toros en el país
El Gobierno respondió a la polémica por la eliminación del borrador de decreto, en el que establecían nuevas reglas para los espectáculos taurinos.
Mucha polémica generó el borrador de decreto que establecía nuevos lineamientos para los espectáculos taurinos en el país.
El borrador planteaba flexibilizar las reglas para la realización de actividades taurinas y permitir el ingreso de menores de edad. Sin embargo, que el documento fue retirado de la plataforma, a pesar de que se encontraba para comentarios ciudadanos.
A través de un comunicado, el Gobierno aseguró que lo que planteaban en el borrador, no corresponde a una instrucción impartida por el presidente Abelardo De La Espriella.
Aseguran que el documento fue publicado de manera prematura y sin haber culminado las revisiones y coordinaciones institucionales correspondientes. Por lo cual, fue retirado de la plataforma y no continuarán con su trámite.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...