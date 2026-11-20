Mucha polémica generó el borrador de decreto que establecía nuevos lineamientos para los espectáculos taurinos en el país.

El borrador planteaba flexibilizar las reglas para la realización de actividades taurinas y permitir el ingreso de menores de edad. Sin embargo, que el documento fue retirado de la plataforma, a pesar de que se encontraba para comentarios ciudadanos.

A través de un comunicado, el Gobierno aseguró que lo que planteaban en el borrador, no corresponde a una instrucción impartida por el presidente Abelardo De La Espriella.

Aseguran que el documento fue publicado de manera prematura y sin haber culminado las revisiones y coordinaciones institucionales correspondientes. Por lo cual, fue retirado de la plataforma y no continuarán con su trámite.