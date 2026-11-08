Pacto Histórico anunció en Antioquia 100 precandidaturas y nueva plataforma para las regionales

Se mueven las fuerzas de cara las próximas elecciones regionales de 2027. La reciente visita del expresidente Gustavo Petro a Antioquia fue una muestra de la intención de este sector de abonar el terreno para una contienda en la que esperan sumar la mayor cantidad posible de alcaldías y gobernaciones.

En este contexto, el representante a la Cámara Alejandro Toro lanzó una nueva apuesta política con aspirantes a 21 alcaldías, 64 concejos municipales, 14 Juntas Administradoras Locales y la Asamblea de Antioquia. Se trata de una estructura de 100 precandidaturas bajo el movimiento Somos Resistencia, una nueva plataforma política al interior del Pacto Histórico.

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Puntalmente, Petro y Toro anunciaron una estructura de aspiraciones políticas con 21 precandidaturas a alcaldías municipales, 64 precandidaturas a concejos municipales, 14 a Juntas Administradoras Locales y una a la Asamblea Departamental de Antioquia.

Entre los liderazgos anunciados se encuentran Walter Salas, como precandidato a la Asamblea de Antioquia, y Juan David Gómez, como precandidato al Concejo de Medellín.

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“La presentación de estas 100 aspiraciones constituye un primer paso en la estrategia de expansión territorial de Somos Resistencia, que pretende fortalecer la representación política del progresismo en municipios, comunas y corregimientos del departamento”, destacaron desde el equipo de Toro.

Según lo anunciado, las bases de esta plataforma serán la defensa de la democracia, la protección de los derechos sociales, el fortalecimiento de la organización territorial y la participación de las juventudes.