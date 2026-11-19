Una fuerte polémica ha sacudido a las bases del Pacto Histórico luego de que se conociera que una de sus congresistas habría falsificado sus títulos académicos y experiencia laboral.

Se trata de la representante a la Cámara Verónica Estrada, que ostenta una de las curules por el departamento de Antioquia, quien se conoció que habría adulterado sus documentos para acceder a contratos con el Estado, y que luego se presentó a las elecciones legislativas del 2026 siendo la segunda en la lista de su partido.

Los títulos y credenciales falsos

Los hechos ocurrieron poco después de que la representante, que hace parte de la Comisión Segunda de la Cámara, tuviera un cruce de palabras y reclamos en el debate de Control Político al Canciller Omar Bula y el ministro de Defensa Gr (r) Jorge Eduardo Mora López.

En su intervención la parlamentaria confundió términos como Magnesio con Manganeso en el momento que se discutía los acuerdos firmados entre EEUU y Colombia por tierras raras, lo que causo curiosidad en la opinión pública, ya que, la representante argumentaba ostentar un título profesional en ingeniería de minas.

Con esto, se empezó una investigación sobre la competencia profesional de la parlamentaria, lo que llevó a que se conociera que su título profesional y experiencia ostentaban irregularidades.

Lo primero que se dio a conocer es que la Universidad Nacional, institución que supuestamente habría graduado a Estrada, emitió un comunicado fechado en octubre del 2025, donde negaban que la dirigente política había estudiado en esa universidad.

Comunicado Universidad Nacional Ampliar Comunicado Universidad Nacional Cerrar

Lo que en práctica confirmaría que el titulo que había puesto en su hoja de vida es falso.

Pero la cosa no quedó ahí, pues continuando con la investigación sobre los antecedentes académicos de la congresista Estrada, Caracol Radio pudo determinar que tampoco habría terminado su bachillerato; pues en el acta de graduación del año de la institución, donde argumentaba haberse graduado, no aparece su nombre.

Acta de graduación Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa Ampliar Acta de graduación Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa Cerrar

Pero hay otro dato que llama la atención. Caracol Radio también conoció un registro del Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT), en el que Estrada aparece matriculada en la misma institución educativa durante 2017, pero cursando grado octavo.

Información que fue confirmada posteriormente por la misma Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, colegio en el que Verónica Estrada habría argumentado su grado de bachiller.

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Por último, pero no menos grave, Verónica Estrada también habría falsificado la tarjeta profesional que se les otorga a los graduados de ingeniería en el país expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA).

Así lo confirmó la misma entidad en este documento conocido en primicia por este medio.

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La denuncia que estaba vigente desde ante de la elección

Continuando con toda esta investigación, Caracol Radio también pudo determinar que la congresista Verónica Estrada habría sido denunciada ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de falsedad en documento en octubre del 2025.

Esta denuncia fue presentada por la misma Universidad Nacional luego de que emitiera el comunicado de que no había estudiado en esa institución.

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Las dudas sobre su experiencia en el sector privado

Estrada, oriunda de Marmato, Caldas, ha sido líder social y política moviéndose por el Suroeste Antioqueño, donde existe gran actividad minera.

Y fue justamente en ese sector, donde empezó a trabajar y también generar las primeras sospechas sobre la falsificación de documentos, en este caso, en su experiencia laboral.

Pues según los documentos conocidos por Caracol Radio, la funcionaria en su momento publicó que habría trabajado en diversas empresas, pero al consultarles a estas no le dieron la razón.

Así lo dijeron a Caracol Radio las compañías mineras Aris Mining y La Fortuna quienes entregaron sus versiones sobre la representante y su vinculación laboral.

Certificado presentado por Verónica Estrada sobre su experiencia laboral en ARIS MINING Ampliar Certificado presentado por Verónica Estrada sobre su experiencia laboral en ARIS MINING Cerrar

La primera en pronunciarse fue la compañía canadiense Aris Mining, que aclaró que Estrada estuvo vinculada laboralmente a Caldas Gold S.A.S., hoy Aris Mining Marmato S.A.S., entre el primero de julio de 2021 y el 17 de agosto de 2022.

De acuerdo con la empresa, la congresista se desempeñó como Operaria Mina 4, mediante un contrato a término fijo. La compañía precisó que se trataba de un cargo operativo que no requería título profesional y que la relación laboral terminó por renuncia voluntaria.

La segunda empresa consultada por Caracol Radio fue La Fortuna, otra compañía minera que confirmó que Estrada trabajó con ellos durante nueve meses en 2024, en operaciones mineras en Buriticá, Antioquia.

Según explicó Jhon Fredy Mesa, representante de la organización, las funciones de la hoy cuestionada congresista eran implementar protocolos de seguridad en las minas.

Además, Mesa le dijo a Caracol Radio que, reconocía que la empresa no verificó los títulos académicos Estrada presentó por buena fe.

En el sector público

Por otro lado, Verónica Estrada trabajó durante casi un año en la DIAN en el año 2025, contratación que fue clave para descubrir la falsedad de sus documentos relacionados con sus estudios y es causal del delito de falsedad en documento público, mismo por el que en su momento se condenó a Juliana Guerrero.

El contrato, por una cuantía de 78 millones de pesos, tenía como objeto la prestación de servicios profesionales para brindar apoyo y acompañamiento a la Dirección General en la elaboración de estudios, lineamientos y políticas tendientes a fortalecer las acciones control y fiscalización en el sector minero, función que le requería un titulo profesional.

Según los documentos consultados por Caracol Radio, entre los entregables que tuvo que dar Estrada para el cumplimiento de su contrato estaban las formalizaciones de la subdirección RUT para coordinar capacitaciones con el Ministerio de Minas, entre otras funciones.

Entregables contrato Verónica Estrada Ampliar Entregables contrato Verónica Estrada Cerrar

Por su parte, el entonces director de la DIAN que ejercía cuando Estrada era contratista, Luis Eduardo Llinás, aseguró a Caracol Radio que fue “asaltado en su buena fe” y recalcó que la entidad tiene unos filtros desde la subdirección de compras y contratos para la revisión de requisitos legales para la contratación de órdenes de prestación de servicio.

“Después de pasar los filtros y con el pleno cumplimiento de requisitos legales el trámite continua para firma del contrato”, explicó.

Además, cabe resaltar que Llinás fue contratado por tres meses en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la congresista luego de que esta se posesionara el pasado 20 de julio, recibiendo honorarios de poco más de 50 millones de pesos.

¿Qué ha dicho la oposición frente a este hecho?

Durante la jornada de marchas y protestas convocadas por el Pacto Histórico el día de hoy en contra de las políticas implementadas por el Gobierno del presidente De la Espriella, varios congresistas y figuras públicas aliadas a esta bancada han salido a pronunciarse al respecto.

El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda expresó que “las personas que mienten al país tienen que asumir sus consecuencias”.

“Nosotros analizaremos eso. Hay una primera declaración diciendo cuál va a ser nuestra actitud y de acuerdo con eso vamos a actuar. Pero no vamos a hacer, obviamente nos vamos a brincar los procedimientos que debe haber”, dijo el líder de la oposición.

Por otro lado, el exdirector de la UNGRD y uno de los candidatos más sonados para la alcaldía de Bogotá, Carlos Carrillo, condenó el hecho diciendo que lo realizado por la congresista Estada “es un delito”.

“Si una señora falsificó un titulo eso es un delito y se llama falsedad ideológica. Además, pudo incurrir en otros y por eso debe debe ser procesada y la justicia decidirá”.

Las investigaciones que se abrieron por la falsedad de documentos

Luego de que se conociera el grave caso de documentos que fueron falsificados por la representante, varias denuncias fueron presentadas ante diversos entes de control.

La senadora Jennifer Pedraza radicó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra la congresista por el delito de falsedad en documento público y fraude procesal.

Además, la magistrada Susana Quiroz, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, asumirá las indagaciones preliminares de los títulos falsos de Verónica Estrada.