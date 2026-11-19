A través de un mensaje en su cuenta de X, la senadora Isabel Zuleta se refirió este jueves a los señalamientos por su cercanía con la representante a la Cámara Verónica Estrada, denunciada por presunta falsificación de sus títulos de bachillerato y de pregrado en ingeniería de minas.

Zuleta confirmó que, efectivamente, hizo campaña con Estrada en las pasadas consultas internas del Pacto Histórico de 2025, pero que en esa oportunidad y en otras ha apoyado “múltiples candidaturas en Antioquia y el resto del país, de mujeres y hombres que ha conocido en los procesos populares”.

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En este punto, se desmarcó de su responsabilidad en el caso y aseguró que “no soy juez ni tengo por qué preguntarle a cada candidatura por sus títulos, jamás lo hago ni lo haré, menos cuando se dan las enormes dificultades que tenemos los sectores populares para poder estudiar”.

A esto agregó que nunca ha hecho parte de comités para verificar las condiciones de los documentos requeridos.

Por otra parte, señaló que, al ser parte de un proyecto político de izquierda, tiene la responsabilidad de defender la educación pública y a las clases populares. Sin embargo, expresó que rechaza cualquier falsificación de títulos académicos y que será la representante Estrada quien deberá dar todas las explicaciones del caso, y la justicia, la que determine qué hay detrás.

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Hasta el momento, la representante Estrada no ha respondido por ninguno de los señalamientos, por los cuales incluso ya ha sido denunciada ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. Estrada cerró sus perfiles en redes sociales como Instagram y X.