La EPS Savia Salud cambió un punto de entrega de medicamentos en el centro de Medellín

Medellín

La EPS Savia Salud anunció que a partir de hoy lunes, 9 de noviembre de 2026, cambiará uno de sus puntos estratégicos de entrega de medicamentos ubicado en la zona céntrica de Medellín.

Desde esta entidad prestadora de servicios de salud explicaron que esta determinación obedece a haber escuchado las necesidades de la comunidad para mejorar la atención de sus afiliados.

¿Cuál es el punto de atención que se traslada?

Savia Salud explicó que a partir de hoy lunes, el servicio que se prestaba en el Edificio BIC comenzará a operar en El Unión Centro Comercial, en la zona peatonal de la Carrera Junín, en el local 205.

Desde la EPS indicaron que este nuevo espacio tendrá mayor capacidad de atención y permitirá recibir alrededor de 850 personas diariamente.

Características del nuevo punto de atención

Según la entidad, este lugar cuenta con “instalaciones más amplias y funcionales, una sala de espera con mayor capacidad y mejores condiciones para los procesos de gestión farmacéutica, almacenamiento y dispensación de fórmulas médicas. Se estima que el punto podrá atender a alrededor de 850 personas al día”.

El gerente de Savia Salud, Mauricio Martínez, explicó: “Hoy queremos contarle a todos nuestros afiliados y usuarios de Savia Salud en la ciudad de Medellín que, a partir de este lunes, 9 de noviembre, contamos con un nuevo punto de dispensación de medicamentos, en este caso, en Junín, en el Centro Comercial Unión Plaza”.

Agregó que en este lugar se espera poder entregarle a la comunidad los medicamentos, de una mejor manera, en una nueva oficina, que va a ser muy central para todos los usuarios, donde tienen fácil acceso.

Razones para este cambio

Desde esta entidad aclararon que este cambio de punto de atención obedece a una adecuación de nuevos espacios y el fortalecimiento de la capacidad operativa, como parte de las acciones que viene adelantando la entidad para optimizar su red de servicios farmacéuticos.

Concluyeron que se busca tener una gestión más cercana, que tenga en cuenta las condiciones de acceso, comodidad y oportunidad que requieren los usuarios.

Horario del nuevo punto

Savia Salud indicó que el horario de atención para este nuevo punto será de lunes a viernes, de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Los sábados, la prestación del servicio será entre las siete de la mañana y las cuatro de la tarde.

La entidad insistió que hoy habrá información para las personas que lleguen a reclamar los medicamentos a la sede anterior ubicada en el edificio BIC.