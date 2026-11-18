Imagen de referencia de un trabajador en una mina de carbón. (COLPRENSA / FOTO CHRISTIAN CASTILLO M).

Norte de Santander

Una nueva tragedia minera enluta al municipio de Sardinata, en Norte de Santander, luego de que dos hermanos, identificados como Martín y Jesús Aguilar, perdieran la vida en un accidente ocurrido en zona rural.

El hecho se presentó dentro de una mina ubicada en la vereda El Cairo, corregimiento de Las Mercedes, durante la mañana de este martes 17 de noviembre.

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¿Qué pasó dentro de la mina?

De acuerdo con la información preliminar conocida por Caracol Radio, el desprendimiento de un material rocoso dentro de la mina provocó la emergencia que terminó cobrando la vida de los dos trabajadores.

Es de resaltar que hasta el momento las autoridades competentes no se han pronunciado frente a este hecho, ni se han establecidos las circunstancias exactas que produjo el desprendimiento de la roca.



