Tragedia minera en Sardinata: dos hermanos murieron tras accidente en una mina de la vereda El Cairo
Martín y Jesús Aguilar perdieron la vida al interior de una mina en el corregimiento Las Mercedes.
Norte de Santander
Una nueva tragedia minera enluta al municipio de Sardinata, en Norte de Santander, luego de que dos hermanos, identificados como Martín y Jesús Aguilar, perdieran la vida en un accidente ocurrido en zona rural.
El hecho se presentó dentro de una mina ubicada en la vereda El Cairo, corregimiento de Las Mercedes, durante la mañana de este martes 17 de noviembre.
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¿Qué pasó dentro de la mina?
De acuerdo con la información preliminar conocida por Caracol Radio, el desprendimiento de un material rocoso dentro de la mina provocó la emergencia que terminó cobrando la vida de los dos trabajadores.
Es de resaltar que hasta el momento las autoridades competentes no se han pronunciado frente a este hecho, ni se han establecidos las circunstancias exactas que produjo el desprendimiento de la roca.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...