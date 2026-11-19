Juan Pablo Calvás gana Premio Simón Bolívar en periodismo investigativo
El periodista Juan Pablo Calvás reveló detalles del escándalo de corrupción en la UNGRD y su desfalco: son 25 contratos que suman 1 billón de pesos de los que no había hablado Olmedo López.
Juan Pablo Calvás gana Premio Simón Bolívar en periodismo investigativo
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Por su trabajo ‘Ley del silencio: se impuso la omertá en desfalco a la UNGRD’, Juan Pablo Calvás, periodista de Caracol Radio, ganó el Premio Simón Bolívar 2026 en la categoría de periodismo investigativo.
En su investigación exclusiva, Calvás reveló detalles del desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres y los contratos que firmó Olmedo López cuando era director de la UNGRD y de los cuales no había hablado.
La investigación destapó que con el esquema de corrupción que lideró Olmedo López se vieron comprometidos más de 1 billón de pesos.
Detalles de la investigación de Juan Pablo Calvás
En 2024, la periodista Paula Bolívar señaló que Olmedo había pedido más de un billón de pesos al Ministerio de Hacienda, pero entonces nunca se supo qué pasó con aquel dinero.
En 6AM W de Caracol, Calvás dio a conocer los 25 contratos que, sumados, dan 1 billón de pesos. Se trata de contratos de obra que Olmedo López ordenó ejecutar a través de la Fiduprevisora entre 2023 y 2024.
Estos son los 25 contratos y sus respectivos valores:
1. Chinácota / Toledo, Norte de Santander: $19.910.410.579
2. Bahía Solano, Chocó: $36.943.345.650
3. Convenio INVIAS: $114.500.000.000
4. Jericó, Antioquia: $16.017.000.000
5. Magangué, Bolívar: $21.568.000.000
6. Convenio Ministerio de Educación: $63.650.000.000
7. San Jacinto del Cauca / La Mojana, Bolívar: $129.187.000.000
8. Pivijay, Magdalena: $24.272.000.000
9. Suministro Puentes Bailey: $45.000.000.000
10. El Molino, La Guajira: $9.783.000.000
11. Girón I, Santander: $185.439.000.000
12. Contrato de apoyo logístico, Santander: $5.000.000.000
13. Tierralta, Córdoba: $13.255.000.000
14. Girón II, Santander: $97.514.000.000
15. Angelópolis, Antioquia: $4.383.000.000
16. Suministro equipos de protección: $6.962.000.000
17. Oiba, Santander: $37.388.607.492
18. Girón III, Santander: $37.383.177.570
19. Dabeiba, Antioquia: $27.538.000.000
20. Cantagallo, Bolívar: $35.706.283.946
21. Girón IV, Santander: $29.982.893.144
22. San Jacinto del Cauca, Mojana: $3.951.276.000
23. Dosquebradas, Risaralda: $19.864.000.000
24. Mistrató, Risaralda: $7.689.729.899
25. Itagüí, Antioquia: $27.352.470Villa del Rosario, Norte de Santander: $10.654.144.828
26. Puerto Serviez / Puerto Boyacá, Boyacá: $73.964.505.127.901
27. Villa del Rosario, Norte de Santander: $10.654.144.828
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