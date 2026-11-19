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Por su trabajo ‘Ley del silencio: se impuso la omertá en desfalco a la UNGRD’, Juan Pablo Calvás, periodista de Caracol Radio, ganó el Premio Simón Bolívar 2026 en la categoría de periodismo investigativo.

En su investigación exclusiva, Calvás reveló detalles del desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres y los contratos que firmó Olmedo López cuando era director de la UNGRD y de los cuales no había hablado.

La investigación destapó que con el esquema de corrupción que lideró Olmedo López se vieron comprometidos más de 1 billón de pesos.

Detalles de la investigación de Juan Pablo Calvás

En 2024, la periodista Paula Bolívar señaló que Olmedo había pedido más de un billón de pesos al Ministerio de Hacienda, pero entonces nunca se supo qué pasó con aquel dinero.

En 6AM W de Caracol, Calvás dio a conocer los 25 contratos que, sumados, dan 1 billón de pesos. Se trata de contratos de obra que Olmedo López ordenó ejecutar a través de la Fiduprevisora entre 2023 y 2024.

Estos son los 25 contratos y sus respectivos valores:

1. Chinácota / Toledo, Norte de Santander: $19.910.410.579

2. Bahía Solano, Chocó: $36.943.345.650

3. Convenio INVIAS: $114.500.000.000

4. Jericó, Antioquia: $16.017.000.000

5. Magangué, Bolívar: $21.568.000.000

6. Convenio Ministerio de Educación: $63.650.000.000

7. San Jacinto del Cauca / La Mojana, Bolívar: $129.187.000.000

8. Pivijay, Magdalena: $24.272.000.000

9. Suministro Puentes Bailey: $45.000.000.000

10. El Molino, La Guajira: $9.783.000.000

11. Girón I, Santander: $185.439.000.000

12. Contrato de apoyo logístico, Santander: $5.000.000.000

13. Tierralta, Córdoba: $13.255.000.000

14. Girón II, Santander: $97.514.000.000

15. Angelópolis, Antioquia: $4.383.000.000

16. Suministro equipos de protección: $6.962.000.000

17. Oiba, Santander: $37.388.607.492

18. Girón III, Santander: $37.383.177.570

19. Dabeiba, Antioquia: $27.538.000.000

20. Cantagallo, Bolívar: $35.706.283.946

21. Girón IV, Santander: $29.982.893.144

22. San Jacinto del Cauca, Mojana: $3.951.276.000

23. Dosquebradas, Risaralda: $19.864.000.000

24. Mistrató, Risaralda: $7.689.729.899

25. Itagüí, Antioquia: $27.352.470Villa del Rosario, Norte de Santander: $10.654.144.828

26. Puerto Serviez / Puerto Boyacá, Boyacá: $73.964.505.127.901

27. Villa del Rosario, Norte de Santander: $10.654.144.828

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