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Julio Sánchez Cristo, director del programa 6AM W, y la periodista de Caracol Radio Natalia Ibarra ganaron este miércoles, 18 de noviembre, el Premio Simón Bolívar en la categoría de mejor entrevista por su conversación con Raúl Incertis, anestesiólogo español, y su trabajo en la Franja de Gaza.

En su relato, Incertis detalló la crudeza de la guerra en Medio Oriente y cómo se vivían los constantes bombardeos de las fuerzas de Israel sobre Gaza, que dejaron cientos de muertos.

“Ahora mismo acabo de subir de urgencias porque un dron no tripulado ha lanzado sus cohetes y ha disparado sobre la población civil y nos han llegado más de 15 heridos a la vez y muertos, entre ellos niños”, mencionó.

Mencionó que hasta ese momento había muerto más de 1.000 personas que eran miembros del personal sanitario en la ciudad.

“Mis propios compañeros gazatíes tienen síntomas de estrés postraumático, todos están deprimidos, todos están desesperanzados y aun así continúan atendiendo a los ciudadanos que llegan. Es muy difícil trabajar desde ese punto de vista”, aseguró.

En esa línea, el español destacó que tienen que racionar la poca morfina que tienen, “no tenemos suficiente, por lo que tenemos que poner ibuprofeno intravenoso, estamos poniendo poco fentanilo, el paciente está dormido, pero está pobremente anestesiado y luego sufre mucho dolor”.

Ante la crueldad de la guerra, expresó que desde la primera semana que estuvo allí se blindó “para no exteriorizar el dolor que empezaba a sentir”.

“No quieres pensar en lo que estás viendo porque si lo haces, te vienes abajo”, señaló.

Reviva la entrevista galardonada:

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