Deicy Jiménez ya entregó su celular ante la Fiscalía como prueba contra expresidente Petro

Justicia

La Fiscalía General de la Nación citó nuevamente a Deicy Jiménez, la mujer que prendió el ventilador sobre los presuntos contratos irregulares que se habrían entregado en varias entidades del Estado como supuestos pagos por los favores sexuales ofrecidos al expresidente Gustavo Petro.

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Según se conoció, la diligencia se realizará el próximo viernes 20 de noviembre en las horas de la mañana ante una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

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Cabe recordar que, el pasado viernes 13 de noviembre ni Jiménez ni su abogada, Dina Luz Malo, acudieron a la diligencia programada debido a un percance de salud de su cónyuge.

Sin embargo, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y los investigadores de Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) reprogramó la diligencia y se espera que la misma se lleve a cabo.

Extracción forense de su celular

Toda la información contenida en el celular de Deicy Jiménez quedó en poder de la Fiscalía General de la Nación. A través de su equipo especializado de investigadores, el ente acusador establecerá si existen elementos materiales probatorios que permitan advertir la posible comisión de conductas punibles por parte del presidente Gustavo Petro.

Más de 15 horas duró la diligencia en la que se realizó la extracción forense del celular de Jiménez, la mujer que reveló los presuntos contratos irregulares que se habrían entregado en varias entidades del Estado como supuestos pagos por favores sexuales ofrecidos al mandatario.

El procedimiento fue adelantado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes obtuvieron la información almacenada en el dispositivo móvil. Estos datos serán sometidos a una minuciosa verificación para establecer su relevancia dentro de la investigación.

Videos, chats, fotografías, datos de geolocalización, grabaciones y notas de voz serán examinados para determinar si existen elementos materiales probatorios que permitan establecer la posible comisión de conductas punibles.

La diligencia se llevó a cabo en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, en compañía de un magistrado instructor de la Corte Suprema de Justicia y de su abogada de confianza, Dina Luz Malo.

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