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05 nov 2026 Actualizado 17:23

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Justicia

“Servidores públicos debemos ser dignos en lo público y en lo privado”: presidente de la Sala Penal

Fuerte pronunciamiento del presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Roberto Solórzano, sobre la polémico video que publicó Deicy Jiménez con el expresidente Gustavo Petro.

Deicy Jiménez y Gustavo Petro. En el círculo, captura de pantalla del video publicado por la mujer. Fotos: suministradas.

Deicy Jiménez y Gustavo Petro. En el círculo, captura de pantalla del video publicado por la mujer. Fotos: suministradas.

Deicy Jiménez y Gustavo Petro. En el círculo, captura de pantalla del video publicado por la mujer. Fotos: suministradas.
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Fuerte pronunciamiento del presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Roberto Solórzano, sobre la polémico video que publicó Deicy Jiménez con el expresidente Gustavo Petro, por los presuntos contratos en el Estado a cambio de favores sexuales. “Los servidores públicos tenemos que ser dignos en lo público y en lo privado”, dijo.

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Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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