“Servidores públicos debemos ser dignos en lo público y en lo privado”: presidente de la Sala Penal

Fuerte pronunciamiento del presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Roberto Solórzano, sobre la polémico video que publicó Deicy Jiménez con el expresidente Gustavo Petro, por los presuntos contratos en el Estado a cambio de favores sexuales. “Los servidores públicos tenemos que ser dignos en lo público y en lo privado”, dijo.

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