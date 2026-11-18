Se acerca el fin de año y con eso el ajuste del salario mínimo y la inflación, que conlleva a el aumento del arriendo, que en este momento la inflación se encuentra en el 6,24% según cifras del DANE.

También, según cifras del DANE, cerca del 40% de los hogares en Colombia, viven en arriendo, cerca de unos 7, 7 millones de personas, lo que se deduce a que posiblemente se la inflación cierre para el mes de noviembre 1,7 puntos.

Esto quiere decir que, si la inflación cierra en un 7%, el canon que estaba en un millón quinientos, aumentaría a ciento cincuenta mil pesos mensuales, la renovación de este.

Proyecciones de inflación para el 2027

Según análisis y encuestas sitúan el cierre de la inflación de 2026 en un rengo de 5% al 7%.

La Bolsa de Valores de Colombia, han proyectado un cierre de 6,5% para el 2026, lo que conllevaría al aumento correspondiente en los arriendos, además medios económicos aseguran que estaría por encima de ese porcentaje y cerraría en 7% debido al aumento del IPC, con base al aumento que sucedió en el 2025.

¿Cuánto subiría un canon de arriendo si es de $1′500.000?

Basándose en las anteriores especulaciones, sería de la siguiente manera:

5%: + $75.000 para un canon de $1′575.000 pesos

6%: + $90.000 para un canon de $1′590.000 pesos

6,8%: +$102.000 para un canon de $1′602.000 pesos

7,1%: +106.000 para un canon de $1′606.000 pesos

En ese orden de ideas, el escenario más bajo está $31.500 pesos al mes, lo que serían $378.000 al año.