¿Cuánto subiría el arriendo en 2027 si sube lo mismo que en 2026? Análisis del aumento
Conozca cuanto podría subir su arriendo para el próximo año si la inflación sube lo mismo de este año.
Se acerca el fin de año y con eso el ajuste del salario mínimo y la inflación, que conlleva a el aumento del arriendo, que en este momento la inflación se encuentra en el 6,24% según cifras del DANE.
También, según cifras del DANE, cerca del 40% de los hogares en Colombia, viven en arriendo, cerca de unos 7, 7 millones de personas, lo que se deduce a que posiblemente se la inflación cierre para el mes de noviembre 1,7 puntos.
Esto quiere decir que, si la inflación cierra en un 7%, el canon que estaba en un millón quinientos, aumentaría a ciento cincuenta mil pesos mensuales, la renovación de este.
Proyecciones de inflación para el 2027
Según análisis y encuestas sitúan el cierre de la inflación de 2026 en un rengo de 5% al 7%.
La Bolsa de Valores de Colombia, han proyectado un cierre de 6,5% para el 2026, lo que conllevaría al aumento correspondiente en los arriendos, además medios económicos aseguran que estaría por encima de ese porcentaje y cerraría en 7% debido al aumento del IPC, con base al aumento que sucedió en el 2025.
¿Cuánto subiría un canon de arriendo si es de $1′500.000?
Basándose en las anteriores especulaciones, sería de la siguiente manera:
5%: + $75.000 para un canon de $1′575.000 pesos
6%: + $90.000 para un canon de $1′590.000 pesos
6,8%: +$102.000 para un canon de $1′602.000 pesos
7,1%: +106.000 para un canon de $1′606.000 pesos
En ese orden de ideas, el escenario más bajo está $31.500 pesos al mes, lo que serían $378.000 al año.