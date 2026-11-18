Norte de Santander.

Los trabajadores de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación se sumarán en Cúcuta al paro nacional convocado para este jueves, 19 de noviembre, en rechazo a los recortes presupuestales, la posible reducción de la planta de personal y los cambios tributarios que, según el sindicato, afectarían sus ingresos.

Sandra Paredes, presidente de Asonal Judicial en Norte de Santander, advirtió en Caracol Radio que la falta de recursos y el déficit de funcionarios agravan la congestión judicial en el departamento, donde fiscales, jueces e investigadores deben responder a cargas laborales que superan su capacidad operativa.

“Para nadie es un secreto la congestión judicial que hay en los despachos, que ya tilda de lo exagerado, pues tenemos fiscales locales con 3.500 procesos y los fiscales seccionales tienen que acudir a audiencias, tienen alrededor, agendadas 16 diarias, inclusive cruzadas en diferentes despachos judiciales”, señaló Paredes.

La dirigente sindical también expresó su preocupación por los proyectos que contemplarían una reducción del 10% de la planta de personal, en momentos en que, según explicó, la demanda del sistema judicial ha aumentado por el crecimiento de la población y la delincuencia.

Como ejemplo, indicó que Norte de Santander necesita fortalecer su capacidad institucional y ampliar el número de funcionarios para responder a las necesidades del territorio.

A esta situación se suma, según Asonal, la falta de apropiación de los recursos para pagar una bonificación creada mediante decreto presidencial, así como las cargas excesivas que enfrentan los servidores judiciales.

Paredes aseguró que algunos trabajadores cumplen funciones que corresponderían a tres o cuatro personas y que los investigadores han llegado a superar en 300 al mes sus cargas misionales.

“Si no la atacamos de manera contundente con fortalecimiento, quien va a ser afectada es la comunidad, porque los fiscales y los investigadores y los jueces no van a dar una respuesta oportuna”, advirtió.

Otro de los motivos de la movilización es el impacto que tendría en los ingresos de jueces, fiscales y magistrados la eliminación de beneficios tributarios que, de acuerdo con la representante sindical, les permitían tener exento de retención el 50% de su salario.

Asonal cuestiona estos cambios porque los funcionarios judiciales tienen restricciones para ejercer otros cargos y obtener ingresos adicionales.

La organización sindical espera que sus reclamaciones sean atendidas y que se revise la asignación de recursos para la administración de justicia.

Según Paredes, el propósito es evitar que la falta de personal y presupuesto siga afectando la oportunidad de las decisiones judiciales y la atención que reciben los ciudadanos.