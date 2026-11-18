El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, hizo un llamado al Gobierno nacional para evaluar una eventual declaratoria de emergencia ante el aumento de la violencia contra las mujeres en el país. El funcionario calificó como alarmante el panorama y aseguró que se necesitan acciones para enfrentar esta problemática que afecta a distintas regiones.

“Es una tragedia realmente que pase eso”, manifestó Eljach desde Barranquilla, al referirse a los homicidios de mujeres.

Agregó que, pese a los esfuerzos de las autoridades, las estructuras delincuenciales también avanzan y se modernizan, por lo que considera necesario fortalecer las respuestas institucionales.

Alarma por cifras en el Atlántico

En el departamento del Atlántico, la preocupación aumenta ante el registro de 78 mujeres víctimas de homicidio en lo corrido del año 2026. El caso más reciente ocurrió durante la madrugada de este martes 17 de noviembre, cuando una mujer fue encontrada sin vida en el puente de La Prosperidad, en jurisdicción de Galapa.

Hasta el momento, no se ha establecido su identidad ni las circunstancias de su muerte.

El procurador indicó que el presidente de la República analizará la situación y que próximamente se conocerá una decisión frente a las medidas que podría adoptar el Gobierno nacional. La problemática también ha generado alertas por los feminicidios, la violencia intrafamiliar y comunitaria, así como los ataques relacionados con extorsiones y disputas territoriales.