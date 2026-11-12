Trasladan desde Pereira a más de 60 integrantes de bandas criminales

Pereira

Los últimos traslados corresponden a alias ‘Sancocho’ y ‘Manotas’, que, según las investigaciones de la Policía Metropolitana, estarían vinculados a una estructura sicarial relacionada con al menos diez homicidios cometidos en el área metropolitana de Pereira.

Ambos son señalados de pertenecer a una red criminal presuntamente liderada por alias ‘Walter Ojos’ y ‘Mono Harris’, cuyos integrantes habrían participado en la coordinación de asesinatos selectivos y otras actividades ilegales desde el año 2024.

De acuerdo con las autoridades, la estrategia pretende cortar las comunicaciones entre los internos investigados y las estructuras delincuenciales que operan en diferentes sectores de Pereira y Dosquebradas.

Las investigaciones también han identificado posibles conexiones con redes de préstamos ilegales bajo la modalidad de gota a gota, así como vínculos que se extienden a países como Brasil, Perú, España, Chile y Panamá.

Por esta razón, se adelantan labores de cooperación e intercambio de información con organismos internacionales, incluida Interpol.

“Estas actividades de traslado de criminales tiene el objetivo de desconectar las redes criminales desde las cárceles hacia las comunas donde se están determinando algunos sicariatos y algunas actividades criminales”, indicó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

La Policía Metropolitana destacó que las acciones contra las estructuras criminales, entre ellas capturas y traslados penitenciarios, se desarrollan en medio de una reducción superior al 30 % en los homicidios del área metropolitana, equivalente a 72 casos menos, según el balance entregado por la institución.

La Policía anunció que continuará identificando a personas privadas de la libertad que presuntamente mantienen vínculos operativos con organizaciones criminales, con el propósito de impedir que desde los establecimientos penitenciarios se sigan coordinando hechos violentos en Pereira y su área metropolitana.