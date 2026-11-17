Cúcuta

En sus partes intimas un funcionario del Instituto Penitenciario y Carcelario Inpec en la ciudad de Cúcuta pretendía ingresar droga a la cárcel.

Las autoridades informaron de manera preliminar que el movimiento sospechoso del funcionario generó las alertas de sus mismos compañeros cuando este pretendía ingresar al establecimiento.

Frente a esta situación los guardias del Inpec procedieron a solicitar el acompañamiento de policía judicial y fue así como se efectuó el procedimiento quedando al descubierto 600 gramos de marihuana que pretendía ingresar el trabajos del centro carcelario.

Se informó que luego del procedimiento el funcionario fue conducido por la autoridad judicial para ser llevado ante la autoridad competente.

Las autoridades penitenciarias rechazaron lo ocurrido y advirtieron que no van a tolerar actos de corrupción en el establecimiento carcelario.