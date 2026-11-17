Medellín y Santa Fe abren los cuadrangulares finales del fútbol colombiano / Colprensa.

Este viernes comenzarán los cuadrangulares finales del fútbol colombiano, que en su primera fecha tendrán una programación bastante atípica, disputándose tres partidos durante la jornada del viernes.

El juego con el horario más peculiar es el que disputarán Deportivo Independiente Medellín e Independiente Santa Fe, quienes se enfrentarán en el Estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña a las 4:30PM.

El horario de dicho compromiso generó malestar entre las aficiones de ambos equipos, especialmente en la hinchada Poderosa, puesto que se dificulta su presencia en el Estadio Atanasio Girardot para el comienzo de las semifinales del fútbol colombiano.

Medellín explicó, a través de un post en su cuenta de X, las razones para este horario de su primer partdo en cuadrangulares: “El Equipo del Pueblo informa que, ante las dos opciones de fecha presentadas por la DIMAYOR para el inicio de los cuadrangulares —miércoles 18 o viernes 20—, el club ha decidido acogerse a la alternativa del viernes 20″.

“Esta fecha fue seleccionada con el propósito de garantizar la igualdad de condiciones frente a los demás competidores y permitiendo la óptima preparación del plantel profesional en pleno”, agrega el cuadro antioqueño en su comunicado.

Finalmente, envía un mensaje a sus aficionados: “Sabemos la dificultad del horario, pero también es claro que nuestra hinchada siempre ha encontrado la manera de acompañar el equipo, superando todas las dificultades juntos. ¡Nos vemos en el Atanasio!“.

Por la segunda fecha los cuadrangulares finales, Medellín estará visitando a Atlético Nacional en el clásico antioqueño. Dicho partido está programado para el miércoles 25 de noviembre a las 8:30PM.