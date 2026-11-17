Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, habló sobre la actualidad del equipo y las expectativas de cara a los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana 2026-ll. En diálogo con La Milonga, de AS Colombia, el dirigente se refirió a la programación de los partidos, el estado de la cancha de El Campín y el momento futbolístico del conjunto cardenal.

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Estado del Campín

Uno de los temas que abordó fue la realización de eventos en el estadio El Campín, que generan atención por su cercanía con los compromisos de Santa Fe en esta fase del campeonato.

“Nosotros sabíamos que si nos tocaba ese grupo y, de acuerdo al sorteo, estaríamos libres de que no nos afectara el uso del estadio. Esperamos que, tal como está programado por DIMAYOR, muy seguramente el concierto de Karol G no nos va a incomodar a nosotros”, manifestó.

Sin embargo, el dirigente también expresó su preocupación por las condiciones del terreno de juego para el cierre de los cuadrangulares, cuando Santa Fe finalice como local: “Ojalá que después de que termine ese concierto la cancha quede en buen estado para jugar el último partido con Medellín acá en Bogotá”.

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Santa Fe llega con buen ritmo a cuadrangulares

Por otra parte, Méndez se mostró optimista frente al momento deportivo del equipo. Reconoció que Santa Fe viene de atravesar un imprevisto, pero considera que está recuperando su funcionamiento y llegará en una curva ascendente a los partidos definitivos.

“Me gusta la forma como llegamos, estamos saliendo de un bache. Muy seguramente vamos a ir en la parte en la que el equipo va ascendiendo en su funcionamiento”, señaló.

Además, destacó la experiencia del plantel y la trayectoria de el entrenador uruguayo Pablo Repetto para afrontar este tipo de instancias: “Sabemos que el equipo sabe responder y que tiene una vasta experiencia, un técnico acostumbrado a jugar estas finales”.

Finalmente, el presidente cardenal se refirió a Hugo Rodallega y su futuro en la institución. Méndez aseguró que el delantero cuenta con un contrato indefinido con Santa Fe y destacó el aporte que ha realizado desde su llegada, tanto dentro como fuera de la cancha.

“Hugo Rodallega tiene contrato indefinido con Santa Fe, él lo sabe. Es consciente de ello y es un jugador que nos ha aportado mucho, con su profesionalismo. Él determinará hasta cuándo pueda jugar”, mencionó.