¡Hay fechas! DIMAYOR confirmó la programación de las dos primeras jornadas de los cuadrangulares

La División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) confirmó la programación de las fechas 1 y 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga. De esta manera, los ocho equipos clasificados ya conocen el calendario de sus primeros compromisos en la lucha por conseguir un cupo en la gran final del campeonato.

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La primera jornada comenzará el viernes 20 de noviembre con dos compromisos. Independiente Medellín recibirá a Independiente Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 4:30 p.m., mientras que Atlético Bucaramanga se enfrentará al América de Cali en el estadio Américo Montanini, desde las 6:35 p.m.

Ese mismo viernes, Deportivo Cali y Millonarios cerrarán la jornada en el estadio Palmaseca, con un partido programado para las 8:40 p.m. El último encuentro de esta primera fecha será el sábado 21 de noviembre, cuando Once Caldas reciba a Atlético Nacional en el estadio Palogrande, a las 8:15 p.m.

La DIMAYOR también dio a conocer los horarios de la segunda jornada, que se disputará entre el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre.

El martes, Millonarios recibirá a Atlético Bucaramanga en El Campín, a las 6:20 p.m., mientras que América de Cali será local frente al Deportivo Cali en el estadio Pascual Guerrero, a las 8:30 p.m.

Por su parte, el miércoles 25 de noviembre, Independiente Santa Fe se medirá con Once Caldas en El Campín, desde las 6:20 p.m. La jornada finalizará con el duelo entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, en el Atanasio Girardot, a partir de las 8:30 p.m.

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¿Por qué Medellín y Santa Fe jugarán el viernes?

Dentro del comunicado, la DIMAYOR explicó que el compromiso entre Independiente Medellín e Independiente Santa Fe fue programado para el viernes 20 de noviembre debido a la imposibilidad de disputarlo el sábado, teniendo en cuenta la realización de la final de la CONMEBOL Sudamericana en Barranquilla. La decisión se tomó de común acuerdo con el club local.

Programación de los cuadrangulares semifinales

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Fecha 1

Viernes 20 de noviembre

4:30 pm | Independiente Medellín vs. Independiente Santa Fe – Atanasio Girardot.

6:35 pm | Atlético Bucaramanga vs. América de Cali – Américo Montanini.

8:40 pm | Deportivo Cali vs. Millonarios – Palmaseca.

Sábado 21 de noviembre

8:15 pm | Once Caldas vs. Atlético Nacional – Palogrande.

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Fecha 2

Martes 24 de noviembre

6:20 pm | Millonarios vs. Atlético Bucaramanga – El Campín.

8:30 pm | América de Cali vs. Deportivo Cali – Pascual Guerrero.

Miércoles 25 de noviembre

6:20 pm | Independiente Santa Fe vs. Once Caldas – El Campín.

8:30 pm | Atlético Nacional vs. Independiente Medellín – Atanasio Girardot.