José Escorcia comienza a despertar el interés del fútbol europeo. El joven atacante de Atlético Nacional, una de las figuras de la Selección Colombia Sub-17, aparece en el radar del AC Milan, club al que habría sido ofrecido como una apuesta de futuro.

La información fue divulgada por medios italianos, entre ellos La Gazzetta dello Sport, y posteriormente replicada por portales especializados en el mercado de fichajes. Según estos reportes, el nombre del colombiano fue acercado a la dirigencia del conjunto rossonero, que continúa evaluando jóvenes talentos para fortalecer su proyecto deportivo.

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Por ahora, no existe confirmación de una oferta formal ni de un acuerdo entre los clubes. Se trata de un interés que comienza a tomar relevancia en el mercado europeo, aunque todavía no se ha traducido en una negociación concreta.

El Sudamericano Sub-17, su gran carta de presentación

Escorcia, nacido en Cartagena el 4 de julio de 2009, tuvo una destacada actuación en el Sudamericano Sub-17 de 2026, torneo en el que Colombia se consagró campeona. El atacante fue uno de los protagonistas del certamen, con cuatro goles y dos asistencias en seis partidos disputados.

Su velocidad, capacidad para el desequilibrio individual y versatilidad en el frente de ataque son algunas de las características que han llamado la atención. Aunque su posición habitual es la de extremo izquierdo, también puede desempeñarse como delantero centro.

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Su proyección también ha comenzado a tener espacio en el primer equipo de Atlético Nacional. El cartagenero debutó profesionalmente el 17 de octubre, frente a Boyacá Chicó, y desde entonces suma cinco apariciones, un gol y una asistencia con el conjunto antioqueño.

¿Cuándo podría dar el salto al fútbol europeo?

Con 17 años, Escorcia cumplirá la mayoría de edad el 4 de julio de 2027. Esta fecha resulta importante para cualquier posible transferencia internacional, debido a las restricciones de la FIFA sobre el fichaje de futbolistas menores de edad. Como regla general, su llegada a un club europeo tendría que esperar hasta que cumpla 18 años, salvo que se presente alguna de las excepciones contempladas en el reglamento.

Mientras tanto, el colombiano tendrá una nueva oportunidad de mostrarse en el escenario internacional con la Selección Colombia, pues hace parte de la convocatoria para disputar el Mundial Sub-17 de Catar 2026. El certamen representa una vitrina importante para continuar exhibiendo sus condiciones ante los principales clubes del fútbol europeo.

El AC Milan no sería el único equipo interesado en seguir su evolución. También han surgido reportes que vinculan al atacante con clubes de la Premier League, entre ellos Brighton y Crystal Palace.

Sin embargo, por ahora, el futuro de Escorcia continúa ligado a Atlético Nacional. Su posible llegada al fútbol europeo permanece en una etapa inicial de interés y seguimiento, mientras el joven delantero busca consolidarse en el fútbol profesional y seguir destacándose con las selecciones juveniles de Colombia.