Atlético Nacional domina la historia de los torneos cortos: así está la tabla acumulada del FPC // Colprensa

Desde la implementación de los torneos cortos en el fútbol profesional colombiano, en 2002, Atlético Nacional ha construido una ventaja importante sobre sus perseguidores. Así lo refleja la tabla acumulada de la Liga colombiana, elaborada con datos de Sofascore y Opta, que ubica al conjunto antioqueño en el primer lugar, con 1.965 puntos en 1.158 partidos disputados.

Las cifras del cuadro verdolaga respaldan su liderato: registra 552 victorias, 309 empates y 297 derrotas, además de una diferencia de gol de +555 y un rendimiento del 57 %.

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Ningún otro equipo alcanza sus números en este periodo. Su ventaja sobre el segundo clasificado, Deportes Tolima, es de 199 puntos, una diferencia que evidencia la regularidad que ha mantenido durante más de dos décadas.

Tolima y Junior completan el podio

Deportes Tolima ocupa la segunda posición con 1.766 unidades, producto de 484 victorias, 314 empates y 334 derrotas en 1.132 encuentros. El equipo pijao registra una diferencia de gol de +313 y un rendimiento del 52 %.

El tercer lugar pertenece a Junior de Barranquilla, que acumula 1.657 puntos en 1.116 partidos disputados. El conjunto tiburón supera por apenas cinco unidades a Independiente Medellín, que ocupa la cuarta casilla con 1.652 puntos.

Por su parte, Independiente Santa Fe completa el grupo de los cinco primeros, con un total de 1.635 unidades.

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Millonarios, América y Deportivo Cali: así están los históricos

Uno de los datos más llamativos de la clasificación está en la cercanía entre Deportivo Cali y Millonarios. El conjunto vallecaucano ocupa la sexta posición con 1.611 puntos, mientras que el equipo bogotano aparece en el séptimo lugar con 1.609. Apenas dos unidades separan a dos de los clubes más tradicionales del fútbol colombiano.

Once Caldas se ubica en la octava casilla, con 1.459 puntos, seguido por América de Cali, que suma 1.305 unidades. Deportivo Pasto cierra el grupo de los diez primeros con 1.235 puntos.

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La clasificación también permite dimensionar la distancia entre los equipos. Atlético Nacional supera por 660 puntos a América de Cali y por 730 a Deportivo Pasto. Además, el conjunto antioqueño registra el mejor rendimiento entre los diez primeros, con un 57 %, mientras que el equipo nariñense presenta el más bajo, con un 43 %.

Más allá de los títulos y las campañas memorables, esta clasificación pone sobre la mesa otro indicador de regularidad: la capacidad de sostener buenos resultados a lo largo del tiempo. Desde 2002, Atlético Nacional ha sido el equipo que más puntos ha sumado en la historia de los torneos cortos del fútbol profesional colombiano.