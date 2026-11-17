Medellín

Verónica Hernández Gómez, de 25 años de edad y estudiante de Mercadeo, es la nueva señorita Colombia para el periodo 2026-2027.

Según la información del Concurso Nacional de la Belleza, a Verónica “le interesa aprovechar su formación y experiencia para dar visibilidad a iniciativas que acompañan a mujeres en situaciones de vulnerabilidad y generan oportunidades para las comunidades”.

Al comenzar el proceso en Cartagena, aseguró que su propósito durante el concurso es acercar el trabajo de organizaciones sociales a nuevas audiencias y motivar a más mujeres a reconocer sus capacidades y desarrollar sus proyectos personales y profesionales.

Su proceso como Señorita Antioquia

La joven modelo había sido nombrada Señorita Antioquia por Coosmovisión Real, que es la franquicia encargada de elegir y preparar a la representante de Antioquia para el Concurso Nacional de Belleza.

Según explicaron desde Cosmovisión Real, esta mujer se define familiar, creció en un hogar unido y rodeada de afecto, una experiencia que, según cuenta, ha sido determinante en la construcción de la mujer que es actualmente.

Modelo desde los 15 años

Verónica Hernández desarrolló una destacada trayectoria como modelo profesional de fotografía y pasarela, “experiencias que le han permitido conocer diferentes escenarios y enfrentarse a los retos propios de una profesión que exige preparación, seguridad y disciplina”, explicaron desde la organización en Antioquia.

En días anteriores, la nueva Señorita Colombia expresó que se considera “una persona cálida, cercana y profundamente agradecida por las oportunidades que la vida me ha dado”.

Agregó: “Creo en la importancia de trabajar por lo que queremos, pero también en hacerlo sin perder nuestros valores, nuestra esencia y la capacidad de reconocer y valorar a quienes caminan a nuestro lado”.

La ceremonia

La ceremonia de elección y coronación tuvo lugar en el Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala en Cartagena, donde las 26 candidatas representantes de los departamentos y regiones del país se congregaron en la edición número 72 del certamen.

Las aspirantes ya habían participado en los desfiles con sus respectivos trajes de gala y las etapas de evaluación del jurado, integrado por cuatro exreinas nacionales.

La octava corona para Antioquia

En el Reinado Nacional de la Belleza, es la octava oportunidad en la que Antioquia logra la corona en los 92 años del Concurso Nacional de la Belleza.

Al terminar la coronación, Verónica Hernández Gómez manifestó: “Darle gracias a Dios por permitirme cumplir este sueño, por permitirme estar aquí hoy con todos ustedes, vivir esto que durante toda mi vida lo soñé y hoy es una realidad.”

La nueva Señorita Colombia agradeció a su familia por todo el apoyo incondicional de todos los días, estando presentes y motivando cada momento que se estaba viviendo en este proceso, lo mismo que a sus diseñadores y equipo de trabajo.

Lo que sigue

La nueva reina tendrá la responsabilidad de representar a Colombia en Miss International, que se celebrará en un año, en noviembre de 2027, en Tokio, Japón.

En ese certamen compiten más de 70 candidatas de todo el mundo por el título durante aproximadamente tres semanas.