Cruz Roja Antioquia alerta que su banco de sangre está vacío y pide donantes en Medellín

Medellín, Antioquia

La Cruz Roja Antioquia alertó que su banco de sangre se encuentra vacío e hizo un llamado a los habitantes de Medellín para que se acerquen a donar y contribuyan a recuperar las reservas.

A través de una publicación en sus redes sociales, la entidad invitó a la ciudadanía a sumarse a la campaña de donación, con el propósito de ayudar a mantener la disponibilidad de sangre para quienes la necesitan.

¿Dónde donar sangre en Medellín?

La Cruz Roja Antioquia informó que recibe donaciones de lunes a sábado en dos puntos de la ciudad:

Sede de la Cruz Roja Antioquia , ubicada en la avenida Guayabal.

, ubicada en la avenida Guayabal. Pasaje Comercial Astoria, local 103, en Junín, en el centro de Medellín.

Las personas interesadas pueden comunicarse al número 301 701 6237 para obtener información sobre el proceso de donación.

La entidad reiteró su llamado a la solidaridad ante la falta de reservas en su banco de sangre.