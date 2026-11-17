Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, lanzó fuertes declaraciones contra la Selección de Portugal, tras la derrota 4-1 ante Dinamarca en la UEFA Nations League.

La mamá del delantero aseguró que la caída fue merecida e incluso confesó que se alegró por el resultado. “La derrota contra Dinamarca estaba bien merecida, estaba contenta por ello”, declaró.

Le puede interesar: Lorenzo: “Se inicia un recambio generacional que es necesario”

El homenaje para CR7

Durante el partido, la afición portuguesa aplaudió y elogió al astro portugués en el minuto 7 del encuentro en honor a la leyenda. Sin embargo, respecto a los gestos simbólicos realizados tras la partida del atacante, fue dura al señalar que “el homenaje debería haberse realizado en su presencia” y no a sus espaldas tras forzar su salida.

Dolores recalcó: “Sus compañeros de selección no han mostrado cariño y respeto. Él también lo siente así. No se le ha respetado, ni siquiera sus compañeros”.

Respuesta de Jorge Jesús

El director técnico de la selección, Jorge Jesús, respondió a sus declaraciones y comentó que respeta a la madre del futbolista, y entiende que siempre defenderá a su hijo. “Entiendo lo que dijo la madre de Cristiano, al fin y al cabo una madre es una madre... Todo esto es normal y comprensible”, explicó el entrenador.

Dolores señaló que se le hará un verdadero homenaje a Cristiano en el Sporting de Lisboa, club que lo vio nacer como profesional. “Es aquí, en el Sporting, donde le vamos a rendir homenaje. Aquí se reconoce su valor”.