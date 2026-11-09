Hugo Rodallega y su solidaridad con los juveniles del Pasto: “No quería faltarles el respeto”

Hugo Rodallega durante su juego ante el Pasto / Colprensa.

Hugo Rodallega se reencontró con el gol en la aplastante victoria de Santa Fe 5-0 frente al Deportivo Pasto. El experimentado delantero se reportó con un triplete en dicho compromiso.

La victoria aseguró la presencia del cuadro bogotano en los cuadrangulares finales del fútbol colombiano con 31 puntos. Además de eso, contó con la particularidad de que el cuadro nariñense afrontó el juego con una nómina de futbolistas juveniles, dado que el primer equipo entró en cese de actividades debido a incumplimientos en el pago de sus salarios.

Al final del partido, Rodallega le comentó al periodista Carlos Álvarez su solidaridad con sus jóvenes colegas, revelando algunos diálogos que compartió con ellos a lo largo del encuentro.

Tras preguntarle por alguna celebración eufórica con motivo de volver al gol, el atacante vallecaucano manifestó que no quiso faltarle el respeto a los rivales.

“Era no faltarle el respeto a los chicos, vinieron y dieron la cara, para muchos era su primer partido. Felicitarlos por su debut a algunos de ellos. Son chicos que estaban más, con todo el respeto lo digo, estaban más concentrados en que momento terminaba el partido para poder darle el abrazo a uno acá adentro, para poder pedir una camiseta y eso lo viví también”, comentó inicialmente.

Rodallega añadió: “Es algo bonito, son oportunidades que les brinda la vida y ellos las aprovecaron. Yo intentaba dentro del campo darles ánimo, decirles ‘no se caigan, sigan trabajando, vamos, metan, no tengan respetos, piensen en lo suyo’, es algo bonito, además que es una lástima que el Deportivo Pasto esté pasando por esta situación”.

Finalmente, se refirió a la situación de los colegas del equipo profesional del Pasto. “Los jugadores ya más veteranos, no sé cuál sea la situación dentro del equipo, por algo entraron en esa postura de no querer venir, ya lo sabrán ellos y su presidente. Esperamos que puedan arreglar y que sigan compitiendo”, manifestó.

Hugo Rodallega registra cinco goles marcados en 17 partidos disputados en el presente campeonato, además de una asistencia. A lo largo del semestre acumula siete anotaciones.