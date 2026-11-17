Atlético Nacional fue campeón de las dos Ligas el año en que se lanzó GTA V / Colprensa.

La espera está próxima a terminar, después de 13 años, finalmente Rockstar Games tendrá disponible el Grand Thetf Auto VI, mejor conocido por sus siglas como GTA VI.

Este jueves el videojuego ya estará disponible tanto en Play Station como en Xbox, quienes hicieron su compra e instalación previa, podrán jugarlo a partir de las 12:00AM.

Con motivo de su llegada, se ha hecho tendencia rememorar fotos de personas 13 años atrás, trend que ha trascendido al ámbito del fútbol, rememorando imágenes de algunos jugadores cuando llegaba al mercado el GTA V y como lucen ahora, con la llegada del GTA VI.

¿Cuántas estrellas tenían los equipos del fútbol colombiano cuando se lanzó el GTA V?

Sumándonos a esta tendencia, recordamos cuántas estrellas tenían los equipos del fútbol colombiano 13 años atrás, cuando llegaba al mercado el GTA V, tomando como referencia los títulos conseguidos antes del 17 de septiembre del 2013, fecha en que fue lanzado el anterior videojuego de la franquicia elaborada por Rockstar Games.

Equipo Estrellas GTA V Estrellas GTA VI Millonarios 14 16 América 13 15 Nacional 12 18 Cali 8 10 Junior 7 12 Santa Fe 7 10 Medellín 5 6 Once Caldas 4 4 Tolima 1 3 Chicó 1 1 Cúcuta 1 1 Pasto 1 1 Unión Magdalena 1 1 Quindío 1 1 Bucaramanga 0 1 Pereira 0 1

Vale la pena recordar que en el 2013, año del lanzamiento del GTA V, Atlético Nacional se coronó campeón de los dos títulos de Liga del fútbol colombiano, además de haber conquistado la Copa Colombia en esa misma temporada.