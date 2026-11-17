Arrancó la primera edición de Milagro Week, la estrategia con la que el Gobierno de Abelardo De La Espriella busca atraer inversión al país, en medio de la recuperación económica del Estado.

La comitiva del Gobierno está liderada por el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Comercio, Mauricio Gómez, quienes buscarán atraer entre US$20.000 y US$41.900 millones en inversiones para el próximo cuatrienio.

Durante el comienzo de la jornada de la Milagro Week en Nueva York, el Gobierno ha confirmado inversiones para promover el desarrollo minero en las regiones, entre ellas, la inversión de US$100 millones de Collective Mining, una compañía canadiense que contribuirá con la exploración y con el licenciamiento del proyecto minero en Marmato, Caldas.

El vicepresidente José Manuel Restrepo también confirmó una inversión de Oleoflores de US$200 millones para impulsar un proyecto de sustitución de cultivos ilícitos en el Catatumbo.

Se trata de una empresa colombiana, que propone iniciar en diciembre un proyecto piloto para sustituir 2000 hectáreas de coca por cultivos de palma de aceite en la región del Catatumbo.

Otras inversiones

El Grupo ASUR proyecta invertir hasta US $1500 millones para la modernización del aeropuerto de Rionegro y de otras cuatro terminales regionales.

El plan incluye obras en Quibdó, Carepa, Montería y Corozal, con el fin de aumentar la capacidad de las terminales y atender el crecimiento de la demanda de transporte aéreo en el país.