100 días se cumplen de Abelardo De La Espriella en el poder y su bandera de firmar extradiciones diarias, ha marcado las jornadas en el país.

Durante los primeros 100 días de su gobierno, el presidente De La Espriella ha autorizado 167 extradiciones, tras firmar entre 5 y 10 diariamente.

Las más significativas corresponden a cabecillas de grupos armados y estructuras criminales, cuyas órdenes habían estado suspendidas durante la denominada ‘Paz total’ del gobierno de Gustavo Petro.

La firma de extradiciones, hace parte de la estrategia del Gobierno de Abelardo De La Espriella para combatir a los líderes del narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

¿Cuáles han sido las más representativas?

El Gobierno revocó las suspensiones que cobijaban a varios negociadores o gestores de paz, autorizando su envío a cortes de Estados Unidos por cargos de narcotráfico, entre ellos:

- Gabriel Yepes Mejía, alias “HH”. Comandante del frente Comuneros del Sur en Nariño, cuya orden de entrega a Estados Unidos también fue avalada a la espera de su captura.

-Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

-Willington Henao Gutiérrez, alias “El Mocho Olmedo”. Jefe del Frente 33 de las disidencias de las FARC.

-Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias “Muñeca”. Cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”. Máximo cabecilla de los Comandos de Frontera (estructura de la Segunda Marquetalia).

¿Qué otras extradiciones han sido significativas?

El presidente De La Espriella también firmó resoluciones s contra líderes de mafias internacionales y exintegrantes de la fuerza pública, entre ellos, Larry Amaury Álvarez Núñez, alias “Larry Changa”. Cofundador y cabecilla de la organización criminal transnacional Tren de Aragua; Allende Perilla Sandoval, alias “Allende”; Julián David Mosquera Dussán. Teniente retirado de la Armada Nacional, requerido por una corte en Florida y de Armando Luis Suárez Calvo. Señalado por presuntos vínculos con el Clan del Golfo y Los Pepes.