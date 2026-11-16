Ruta directa entre Barranquilla y Nueva York iniciará operaciones en febrero de 2027
Así lo anunció el presidente Abelardo de la Espriella.
Desde el aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, el presidente Abelardo De la Espriella anunció que Barranquilla contará con una nueva conexión aérea directa hacia Nueva York, operada por Avianca y cuya operación comercial comenzará el próximo 2 de febrero de 2027. Durante el anuncio, el mandatario destacó la importancia de esta conexión para fortalecer la proyección internacional de la capital del Atlántico y ampliar las oportunidades comerciales de la región.
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“Tenemos la primera ruta entre Barranquilla y Nueva York que se hará con Avianca. Gracias a Avianca y a sus directivos por creer en Colombia, por creer en Barranquilla. La operación comercial de esta nueva ruta va a empezar el 2 de febrero”, manifestó De la Espriella al confirmar la puesta en marcha de esta conexión internacional.
La nueva ruta buscará atraer inversión y encontrar nuevos mercados
El presidente explicó que esta nueva ruta responde a la necesidad de facilitar los vínculos empresariales y comerciales de Barranquilla con otros países, teniendo en cuenta que las compañías locales necesitan mayores posibilidades de conexión para recibir clientes, atraer capital extranjero y encontrar nuevos mercados. “Las empresas barranquilleras necesitan mantener relaciones permanentes con otras ciudades y países, recibir clientes, atraer inversión y encontrar nuevos mercados para sus productos”, señaló.
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Este anuncio se suma a la próxima entrada en operación de la ruta directa Barranquilla-Madrid, a cargo de la aerolínea Air Europa, cuyo primer vuelo está programado para el 18 de diciembre de 2026. Esta conexión permitirá fortalecer los vínculos entre el Caribe colombiano y Europa, además de facilitar los desplazamientos de viajeros por motivos turísticos, familiares y empresariales.
Con estas dos conexiones internacionales, Barranquilla ampliará sus alternativas de transporte aéreo hacia destinos estratégicos de América del Norte y Europa. De la Espriella destacó el impacto que tendrán estas operaciones para la ciudad y el departamento: “Eso transforma sustancialmente la dinámica de la ciudad, del departamento y de la región. Es otro paso en la conexión entre Barranquilla y el mundo”.
Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....