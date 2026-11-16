Refuerzan controles a clínicas y EPS en Barranquilla para garantizar atención oportuna en urgencias

La red hospitalaria de Barranquilla está bajo mayor vigilancia por parte de las autoridades sanitarias, que intensificaron las jornadas de inspección, vigilancia y control a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y Entidades Promotoras de Salud (EPS) para garantizar que los pacientes reciban atención médica segura, oportuna y de calidad, especialmente en los servicios de urgencias. La estrategia es liderada por la Secretaría Distrital de Salud, que busca verificar las condiciones de funcionamiento de las instituciones y mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud en la ciudad.

Como parte de estas acciones, la autoridad sanitaria ha desarrollado mesas de trabajo con los gerentes de las diferentes entidades para garantizar el cumplimiento de la Circular 012 de 2026, normativa que establece lineamientos para organizar los flujos de atención y evitar la congestión en los servicios de urgencias. La disposición busca que los pacientes sean atendidos de acuerdo con la gravedad de sus condiciones médicas y que los centros asistenciales puedan responder de manera adecuada a la demanda.

Pacientes serán atendidos según la clasificación del triage

Uno de los principales puntos de la circular establece que las personas clasificadas en triage 1 y 2 deben recibir atención inicial en los servicios de urgencias, debido a la gravedad de sus condiciones de salud. Por su parte, los pacientes clasificados en triage 3, 4 y 5 deberán ser direccionados a consultas de medicina prioritaria, de acuerdo con sus necesidades médicas, con el propósito de reducir la sobrecarga en las salas de urgencias y facilitar la atención de quienes presentan situaciones de mayor riesgo.

La Secretaría Distrital de Salud anunció que continuará reforzando las labores de inspección, vigilancia y control a las EPS que cuentan con servicios de urgencias en Barranquilla. Estas acciones también incluyen visitas de equipos técnicos para verificar que las instituciones cumplan con las condiciones de habilitación exigidas y dispongan de la capacidad institucional necesaria para responder a las necesidades de sus afiliados.

Desde la administración distrital se indicó que la articulación con los directivos de las entidades de salud será fundamental para garantizar el cumplimiento de las disposiciones y mejorar la prestación de los servicios médicos. La intención es fortalecer los mecanismos de atención, optimizar la utilización de los recursos disponibles y evitar que los pacientes enfrenten demoras innecesarias cuando requieran asistencia médica.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para que utilicen responsablemente la red hospitalaria y acudan a los servicios de urgencias de sus respectivas EPS y a los centros asistenciales más cercanos a sus viviendas. La recomendación busca contribuir a una mejor distribución de la demanda y evitar la congestión de los hospitales, permitiendo que los servicios de urgencias concentren sus esfuerzos en los pacientes que realmente necesitan atención inmediata.