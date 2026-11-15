En 15 días estaría habilitada la segunda calzada del deprimido de La Gran Vía

En aproximadamente 15 días estaría habilitada la segunda calzada del deprimido de Le Champ, en la Gran Vía, corredor que conecta a Barranquilla con Puerto Colombia. La obra tenía como fecha de entrega el 30 de junio de 2026; sin embargo, su puesta en funcionamiento ha sido aplazada al menos en cinco ocasiones.

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Durante un recorrido por el sector, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, indicó que los trabajos se encuentran en su etapa final. “Estamos en la etapa final y ya en la parte de los detalles”, señaló, al referirse a las intervenciones que faltan para habilitar el tránsito en sentido Puerto Colombia–Barranquilla.

¿Qué falta para habilitar la calzada?

Actualmente, las labores se concentran en la instalación de las barreras que separan las dos calzadas y la adecuación de los muros del costado sur. Una vez concluyan, se instalará la señalización y se adelantarán los preparativos para la apertura, prevista para dentro de unos 15 días.

La calzada norte, en sentido Barranquilla–Puerto Colombia, funciona desde el pasado 30 de octubre. “La movilidad ha mejorado ostensiblemente”, afirmó el secretario de Infraestructura del Atlántico, Mario Segura, quien aseguró que con esa habilitación dejaron de presentarse las filas que se registraban anteriormente. Con la apertura del segundo tramo, se espera reducir aún más las dificultades de tránsito en este corredor.

Cabe resaltar, que la apertura del tramo en sentido Puerto Colombia–Barranquilla está prevista para finales de noviembre.