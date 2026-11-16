Precio del bulto de papa superior en Boyacá aumentó un 275 % en comparación con noviembre de 2025

Agricultores esperan que la llegada de nuevas cosechas en diciembre aumente la oferta y contribuya a reducir los precios del tubérculo.

Boyacá

El precio de la papa registra un incremento significativo en Boyacá. En noviembre de 2025, el bulto de papa superior se comercializaba alrededor de los $40.000, mientras que actualmente alcanza cerca de los $150.000, lo que representa un aumento aproximado del 275 %. Otras variedades, como la rubí y la única, se encuentran entre los $100.000 y $120.000 por bulto, mientras que la carga llega a los $240.000.

César Ávila, integrante de la Asociación de Productores de Papa de Viracachá, en la provincia de Márquez, explicó que este comportamiento está relacionado con la disminución de las áreas sembradas, luego de las pérdidas económicas que enfrentaron los agricultores durante el año anterior.

Según el productor, más del 50 % de quienes se dedicaban a este cultivo en la zona abandonaron la actividad y optaron por la ganadería o por sembrar productos alternativos como la arracacha.

“El sector agropecuario siempre ha estado relegado prácticamente al olvido. No tiene subsidios, no tiene financiación de nada; uno trabaja por sus propios medios”, manifestó Ávila, quien recordó las dificultades económicas que dejó el comportamiento del mercado en 2025. “El año pasado, por esta misma época, la papa estaba a un precio de $30.000, $40.000 o $50.000 pesos y fue un año que se mantuvo prácticamente estable en esos valores. Las pérdidas fueron incalculables, eso genera un impacto terrible”, agregó.

El representante de los productores también señaló que el temor a los efectos del fenómeno de El Niño ha llevado a varios campesinos a abstenerse de establecer nuevos cultivos, especialmente en zonas donde las condiciones de sequía pueden afectar las cosechas. “La gente le tiene miedo a instalar un cultivo de papa porque el efecto del fenómeno de El Niño implica demasiado. Llega el momento de regar el cultivo y prácticamente se expone a una pérdida total”, explicó.

Ávila indicó que esta reducción en la producción ha tenido repercusiones en la oferta del tubérculo y, por consiguiente, en los precios que terminan pagando los consumidores. No obstante, señaló que en Viracachá, Ramiriquí y Ciénega esperan una buena cantidad de cosecha para diciembre, pues hay cultivos en floración y otros próximos a madurar.

“Creo que ya también baja un poco los precios en la canasta familiar”, afirmó el productor, quien espera que la llegada de nuevas cosechas permita mejorar la disponibilidad de papa en el mercado.