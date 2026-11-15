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15 nov 2026 Actualizado 18:23

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Gobernación del Magdalena y MinAgricultura avanzan en propuestas para fortalecer al sector bananero

Por parte el Ministerio de Agricultura y el gremio trabajarán articuladamente con la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) para impulsar la modernización de los distritos de riego.

Gobernación del Magdalena y MinAgricultura avanzan en propuestas para fortalecer al sector bananero/ Gobernación del Magdalena.

Gobernación del Magdalena y MinAgricultura avanzan en propuestas para fortalecer al sector bananero/ Gobernación del Magdalena.

Gobernación del Magdalena y MinAgricultura avanzan en propuestas para fortalecer al sector bananero/ Gobernación del Magdalena.
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Magdalena

En Ciénaga, Magdalena se llevó a cabo un encuentro con el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond Baquero, la gobernadora encargada, Diana Pezzano y la junta directiva de la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama), donde se identificaron las principales necesidades del sector para recuperar su actividad productiva y contribuir a la estabilidad del empleo.

Durante la jornada se abordaron las dificultades que enfrentan los productores como consecuencia de los fenómenos climáticos, así como la suspensión de contratos laborales que afecta al sector. Entre las prioridades identificadas se encuentran el acceso a financiación, el mejoramiento de los sistemas de riego y la protección de los cultivos.

“Buscamos que, desde el Ministerio de Agricultura y la Gobernación, unamos esfuerzos para beneficiar a los pequeños, medianos y grandes productores del Magdalena, especialmente a quienes han sido afectados por inundaciones, sequías y fuertes vientos”, señaló el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond.

Como primer compromiso, Asbama entregará el próximo 13 de diciembre información técnica y financiera que permitirá avanzar en la estructuración de alternativas de crédito para los productores bananeros durante 2027.

Asimismo, el Ministerio de Agricultura y el gremio trabajarán articuladamente con la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) para impulsar la modernización de los distritos de riego, una medida orientada a mejorar la productividad y reducir la vulnerabilidad de los cultivos frente a los fenómenos climáticos.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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