Tunja contará con 32 nuevos agentes de tránsito para reforzar los controles durante el fin de año

La Alcaldía reportó una deuda de 280 millones de pesos de administraciones anteriores que ha impedido establecer un convenio con la Policía Nacional.

Tunja

La Alcaldía de Tunja anunció la incorporación de 32 nuevos agentes de tránsito mediante un convenio con el Gobierno departamental, con el propósito de fortalecer los controles viales durante los últimos meses de 2026 y atender los problemas de movilidad que se presentan en diferentes sectores de la ciudad.

El alcalde de Tunja, Rafael Guillermo Acevedo Pedroza, explicó que se espera que este nuevo personal comience a trabajar en aproximadamente ocho o diez días. Según indicó, la meta es contar con alrededor de 100 agentes desplegados en la ciudad, entre policías, agentes de tránsito y personal de apoyo de otras entidades.

“Estamos limitados en materia logística para controlar el tránsito en la ciudad. Hemos establecido, junto con el Gobierno departamental, un convenio para contar con 32 nuevos agentes de tránsito durante estos dos meses que faltan del año y así reforzar nuestro pie de fuerza para realizar los controles que tanto necesita Tunja”, señaló el mandatario.

Acevedo también explicó que la Administración municipal tiene dificultades para establecer un convenio con la Policía Nacional debido a compromisos pendientes de administraciones anteriores. Según precisó, existe una deuda de 280 millones de pesos que no ha sido cancelada y que ha impedido avanzar en estos acuerdos. Sin embargo, aseguró que para 2027 se buscará establecer un convenio permanente con la institución durante todo el año.

Entre los puntos priorizados para los controles se encuentran el terminal de transportes, el sector de Unicentro, la entrada a la plaza de mercado y otros corredores identificados como nodos de congestión vehicular. El alcalde también manifestó su preocupación por el aumento de la accidentalidad, especialmente relacionada con motociclistas, y pidió a los ciudadanos respetar las normas de tránsito, los peatones y los demás actores viales.