Gloria del fútbol chileno criticó a Jhon Arias: “Es muy individualista, no da un pase entre líneas”

Carlos Caszely, leyenda del fútbol chileno, analizó a la Selección Colombia, teniendo en cuenta el primer partido amistoso que disputaron colombianos y chilenos, con victoria 1-0 de la Tricolor, y de cara al segundo encuentro, el cual se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Santiago de Chile el próximo martes.

En diálogo con El VBar Caracol, Caszely aseguró que al combinado nacional le duele la falta de un volante creativo, aseguró que extrañan a James Rodríguez y cuestionó el juego de Jhon Arias.

“En el Mundial lo vi muy bien, desgraciadamente perdió, en un partido que no debería haber perdido. Estuvo con 6 o 7 que venían de antes, con 4 o 5 recambios. Yo creo que a Colombia le falta lo mismo que a Chile, un 10 creativo, un 10 como James Rodríguez, que no lo tiene”, comentó inicialmente el exjugador de Colo Colo, el Levante y el Espanyol.

Y añadió: “El chico que juega en esa función (Jhon Arias) es demasiado individualista y llegó poco al arco de Chile, pero Chile no llegó nunca al arco de Colombia, y esa es la gran preocupación, porque los técnicos dicen, nos paramos bien, defendimos bien, pero el fútbol no se trata solamente de defender, los partidos se ganan con goles, si no llegas al área contrario, indudablemente que nunca vas a ganar”.

Sobre Arias, añadió:“La llevaba y sacaba uno, y la llevaba, pero nunca lo ves meter un pelotazo largo, nunca lo ves meter un pase entre líneas, nunca lo vi buscar una pared, lo que hacía en su momento James Rodríguez, ni qué decir de (Carlos) Valderrama”.