DT del Quindío tras derrota con Real Cartagena: “Nos gusta hacerlo más difícil”

Harold Rivera, director técnico del Deportes Quindío, lamentó la derrota sufrida en casa ante Real Cartagena, en un juego que pudo haberles dado la clasificación anticipada a la final del segundo semestre del Torneo de Ascenso.

Rivera lamentó lo sucedido durante el encuentro y al final del mismo, donde se presentaron estragos tentre algunos hinchas locales y las autoridades, lo que obligó a detener el encuentro durante varios minutos.

“Lamentable, caos por todo lo que sucedió en el partido y después, por todo lo que sucedió en el juego. Creo que cometimos errores que no debíamos cometer, este partido era de concentración, de no cometer ningún error y lametablemente cometimos un error y eso nos costó la derrota. Si usted me dice que Joel (Contreras) fue figura, el segundo gol me parece bien anulado, creo que una falta. Son diferentes situaciones”, analizó inicialmente sobre el encuentro.

Rivera, añadió: “Lamentable por perder un partido que no debíamos perder. Somos punteros, tenemos la posibilidad nosotros, hemos ido a ganar a diferentes plazas, lo hemos hecho y si nos toca ir a ganar ese partido en Bogotá para clasificar, lo vamos a hacer. Vamos a tener un rival que hoy ganó, hizo un muy buen Todos Contra Todos. Es la posibilidad que tenemos nosotros de avanzar, esperemos recuperar los jugadores y buscar el paso a la final”.

Entretanto, sobre el panorama de cara a la última fecha, comentó: “Hemos tenido la posibilidad y nos gusta hacerlo más difícil, lo más difícil era llegar a este compromiso, donde tenemos que ir a ganar el partido”.

Deportes Quindío cerrará su participación en el Grupo B del Torneo de Ascenso visitando al Real Cundinamarca; mientras que Real Cartagena hará lo propio recibiendo a Tigres.