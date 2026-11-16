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16 nov 2026 Actualizado 00:46

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Fútbol

Grupo A del Torneo de Ascenso: Tabla de posiciones tras remontada de Unión Magdalena ante Envigado

El equipo naranja llegó a estar 2-0 arriba en el marcador, lo cual lo dejaba muy cerca de la final.

Unión Magdalena derrotó 2-3 como visitante a Envigado / Dimayor.

Unión Magdalena derrotó 2-3 como visitante a Envigado / Dimayor.

Unión Magdalena derrotó 2-3 como visitante a Envigado / Dimayor.
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Este domingo se disputó la quinta fecha del Grupo A de los cuadrangulares finales del Torneo de Ascenso del fútbol colombiano. Jornada que dejó como resultado dos victorias para los visitantes.

Boca Juniors de Cali 1-2 Independiente Valle del Cauca

Boca Juniors de Cali cayó 1-2 ante Independiente Valle del Cauca en el Estadio Pascual Guerrero. Boca se había adelantado con anotación de Juan Salcedo al minuto 32.

La remontada de la visita se empezó a gestar en el cierre de la primera parte, tras anotación de William López a los 45+1 minutos. Tomás Díaz decretó el triunfo a los 70 minutos.

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Envigado 2-3 Unión Magdalena

En el Estadio Polideportivo Sur, Unión Magdalena logró una gran remontada, imponiéndose 2-3 a los antioqueños. Envigado se quedó con uno menos tras la expulsión de Camilo Nieva en apenas 4 minutos.

Pese a ello, los locales se adelantaron con goles de Dairon Valencia, a los 6 minutos, y de Miguel Marulanda, a los 19 minutos. Unión le dio vuelta al juego empatando antes de terminar la primera parte, con tantos de Jimmy Congo, al 34, y de José Mercado, al 43. Ruyery Blanco decretó el 2-3 definitivo al 37.

Tabla de posiciones Grupo A

Pos.EquipoPTSPJDIF
1.Envigado75+2
2.Unión Magdalena75+1
3.Boca Juniors de Cali750
4. Independiente Valle del Cauca55-3

Partidos de la fecha 6

Unión Magdalena Vs. Boca Juniors de Cali

Independiente Valle del Cauca Vs. Envigado

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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