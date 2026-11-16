Grupo A del Torneo de Ascenso: Tabla de posiciones tras remontada de Unión Magdalena ante Envigado

Este domingo se disputó la quinta fecha del Grupo A de los cuadrangulares finales del Torneo de Ascenso del fútbol colombiano. Jornada que dejó como resultado dos victorias para los visitantes.

Boca Juniors de Cali 1-2 Independiente Valle del Cauca

Boca Juniors de Cali cayó 1-2 ante Independiente Valle del Cauca en el Estadio Pascual Guerrero. Boca se había adelantado con anotación de Juan Salcedo al minuto 32.

La remontada de la visita se empezó a gestar en el cierre de la primera parte, tras anotación de William López a los 45+1 minutos. Tomás Díaz decretó el triunfo a los 70 minutos.

Envigado 2-3 Unión Magdalena

En el Estadio Polideportivo Sur, Unión Magdalena logró una gran remontada, imponiéndose 2-3 a los antioqueños. Envigado se quedó con uno menos tras la expulsión de Camilo Nieva en apenas 4 minutos.

Pese a ello, los locales se adelantaron con goles de Dairon Valencia, a los 6 minutos, y de Miguel Marulanda, a los 19 minutos. Unión le dio vuelta al juego empatando antes de terminar la primera parte, con tantos de Jimmy Congo, al 34, y de José Mercado, al 43. Ruyery Blanco decretó el 2-3 definitivo al 37.

Tabla de posiciones Grupo A

Pos. Equipo PTS PJ DIF 1. Envigado 7 5 +2 2. Unión Magdalena 7 5 +1 3. Boca Juniors de Cali 7 5 0 4. Independiente Valle del Cauca 5 5 -3

Partidos de la fecha 6

Unión Magdalena Vs. Boca Juniors de Cali

Independiente Valle del Cauca Vs. Envigado