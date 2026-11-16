Grupo A del Torneo de Ascenso: Tabla de posiciones tras remontada de Unión Magdalena ante Envigado
El equipo naranja llegó a estar 2-0 arriba en el marcador, lo cual lo dejaba muy cerca de la final.
Este domingo se disputó la quinta fecha del Grupo A de los cuadrangulares finales del Torneo de Ascenso del fútbol colombiano. Jornada que dejó como resultado dos victorias para los visitantes.
Boca Juniors de Cali 1-2 Independiente Valle del Cauca
Boca Juniors de Cali cayó 1-2 ante Independiente Valle del Cauca en el Estadio Pascual Guerrero. Boca se había adelantado con anotación de Juan Salcedo al minuto 32.
La remontada de la visita se empezó a gestar en el cierre de la primera parte, tras anotación de William López a los 45+1 minutos. Tomás Díaz decretó el triunfo a los 70 minutos.
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Envigado 2-3 Unión Magdalena
En el Estadio Polideportivo Sur, Unión Magdalena logró una gran remontada, imponiéndose 2-3 a los antioqueños. Envigado se quedó con uno menos tras la expulsión de Camilo Nieva en apenas 4 minutos.
Pese a ello, los locales se adelantaron con goles de Dairon Valencia, a los 6 minutos, y de Miguel Marulanda, a los 19 minutos. Unión le dio vuelta al juego empatando antes de terminar la primera parte, con tantos de Jimmy Congo, al 34, y de José Mercado, al 43. Ruyery Blanco decretó el 2-3 definitivo al 37.
Tabla de posiciones Grupo A
|Pos.
|Equipo
|PTS
|PJ
|DIF
|1.
|Envigado
|7
|5
|+2
|2.
|Unión Magdalena
|7
|5
|+1
|3.
|Boca Juniors de Cali
|7
|5
|0
|4.
|Independiente Valle del Cauca
|5
|5
|-3
Partidos de la fecha 6
Unión Magdalena Vs. Boca Juniors de Cali
Independiente Valle del Cauca Vs. Envigado
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...