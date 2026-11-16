Desmanes en el estadio Centenario de Armenia en el partido Deportes Quindío y Real Cartagena

Armenia

Lamentable situación de orden público se generó al interior y a las afueras del estadio Centenario de la ciudad ante la derrota 1 a 0 del Deportes Quindío a Real Cartagena, el marcador generó la furia de los hinchas del equipo quindiano.

Caos, desmanes y disturbios se registraron cuando hinchas ingresaron a la cancha y luego de la intervención de las autoridades para contener la situación, se trasladaron los desmanes a las afueras del estadio centenario generando daños en vehículos e incluso una patrulla de la Policía del departamento.

Hasta el momento las autoridades no han entregado un balance oficial de los daños, lesionados o capturas en medio de la alteración de orden público que empaña un encuentro deportivo que buscaba ser un espacio familiar y de armonía.

Es importante recordar que en el marco de la comisión local de fútbol se había generado la prohibición al ingreso de barra visitante para evitar este tipo de situaciones, pero ni eso fue suficiente.

El partido era decisivo de cara a la final del Torneo Betplay, ya que después de vencer a Tigres, el Deportes Quindío había quedado muy cerca de conseguir su objetivo que era el de asegurar su clasificación.