Daniela Caracas, figura en el empate del Deportivo de la Coruña frente al Barcelona por Liga

La defensa Daniela Caracas tuvo una destacada actuación con el Deportivo La Coruña en el empate 1-1 frente al Barcelona, por la jornada 11 de la Liga F. La futbolista colombiana fue una de las protagonistas del encuentro y terminó como la mejor calificada del partido, con una puntuación de 7.9, según la plataforma Sofascore.

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Los números de Daniela Caracas contra el Barcelona / SofaScore Ampliar Los números de Daniela Caracas contra el Barcelona / SofaScore Cerrar

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El compromiso también tuvo un significado especial para la defensora de la Selección Colombia, ya que fue la primera vez que completó los 90 minutos desde su llegada al conjunto gallego en junio de este año. Caracas respondió a la confianza del técnico Alberto Rodríguez con una presentación sólida, destacándose en las labores defensivas, ante uno de los equipos más exigentes del fútbol femenino en el mundo.

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De acuerdo con las estadísticas, la colombiana registró 51 toques de balón, siete despejes, dos intercepciones y tres recuperaciones. Además, ganó los dos duelos que disputó y completó el único regate que intentó, números que reflejan su participación tanto en la contención como en la salida del equipo.

El empate frente al Barcelona representa un resultado importante para el Deportivo La Coruña, que consiguió sumar un punto ante las lideres de la competición. La coruña ocupa la casilla número 10 del certamen español con 12 unidades, tres victorias, tres empates y cinco derrotas. El Barza lidera con 28 unidades.