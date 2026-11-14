Netanyahu propone un Gobierno de unidad en Israel, pero Eisenkot rechaza su oferta

Netanyahu propuso un Gobierno de unidad en Israel. (Foto: Caracol Radio / Getty )

El primer ministro en funciones de Israel, Benjamín Netanyahu, pidió este sábado al líder opositor Gadi Eisenkot negociar la formación de un Gobierno de unidad nacional para enfrentar las amenazas de Irán. Sin embargo, Eisenkot rechazó el llamado y acusó a Netanyahu de utilizar la propuesta como una maniobra política para mantenerse en el poder.

Netanyahu propuso iniciar las negociaciones sin condiciones previas y dejar de lado las diferencias entre ambos sectores políticos.

“Gadi, en lugar de intentar formar un Gobierno endeble y peligroso (...) entremos en la sala, sin condiciones previas, dejemos de lado todas las diferencias y todos los vetos”, afirmó en un comunicado.

El primer ministro justificó su propuesta por la amenaza que, según él, representa el programa nuclear iraní. También planteó formar una coalición que excluya a los partidos árabes, a los que volvió a acusar de apoyar el terrorismo.

Además, incluyó entre los asuntos por negociar el reclutamiento militar de los judíos ultraortodoxos, uno de los principales puntos de desacuerdo entre los bloques políticos.

Eisenkot acusa a Netanyahu de intentar frenar la formación de un nuevo Gobierno

La respuesta del líder opositor llegó horas después. Eisenkot aseguró que Netanyahu no tiene una verdadera intención de alcanzar un acuerdo y que su propuesta busca obstaculizar la formación del nuevo Ejecutivo.

“Buen intento, pero estos trucos no funcionan conmigo. Tampoco con los ciudadanos de Israel”, señaló en un comunicado.

Según Eisenkot, Netanyahu ya sabía que los equipos negociadores de sus respectivos partidos, Yashar y Likud, tenían prevista una reunión para este domingo.

El opositor también lo desafió a demostrar su disposición a cooperar apoyando el próximo martes la candidatura de Matán Kahana para presidir la Knéset, el Parlamento israelí, en reemplazo de Amir Ohana, integrante del Likud.

“Es su oportunidad de demostrar lo serios que son. O, una vez más, todo es un truco político vacío y nada más”, afirmó.

La disputa por la formación del Gobierno israelí

Eisenkot recibió el pasado domingo el encargo del presidente Isaac Herzog de formar Gobierno, después de obtener el respaldo de 67 diputados, incluidos los representantes de las formaciones árabes.

El dirigente dispone de 28 días, con posibilidad de una prórroga de otros 14, para conformar una coalición.

Aunque ambos líderes mantuvieron una reunión el jueves, las diferencias continúan, especialmente por la participación de los partidos árabes y las condiciones que Eisenkot exige para integrar un eventual Gobierno de emergencia.

Mientras tanto, la oposición busca avanzar en el relevo de la presidencia del Parlamento, una votación que podría marcar el rumbo de las negociaciones políticas durante los próximos días.