Alcalde de Manizales sugiere a Fondo milagro diferenciar necesidades de ciudades afectadas por sismo

Un bloque del Conjunto Habitacional Campohermoso en Manizales con daños en algunos apartamentos generados por el terremoto y el alcalde de la ciudad entregando un subsidio a un comerciante afectado por dicho fenómeno natural el pasado 10 de agosto.

Manizales

Ante los reclamos de los recursos del Fondo milagro en las poblaciones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, sugiere que se puede brindar un subsidio directo a los damnificados para reconstruir sus viviendas y trabajar de la mano con la ciudadanía.

“Para que el fondo despegue debe entender las particularidades de cada ciudad. Quien perdió la casa fue en su lote, no es construir una en otro barrio. En los estratos 1, 2 y 3 tenemos cerca del 25 % de afectaciones, el resto están en los estratos 4, 5 y 6. La gente tiene que reconstruir en sitio propio, hay que ayudarles con los diseños, a registrar en curaduría y darles un subsidio para que arranquen los proyectos”.

Añade que un segundo punto es que las personas retornen y por eso destaca el modelo que aplica la administración municipal, la cual ha sido reconocida por el gobierno nacional y la Alcaldía de Pereira.

“El modelo de Manizales es inteligente porque no quiere firmar contratos, imagínese si nosotros hacemos eso, puede haber ineficiencia o posible corrupción, en cambio yo le digo al ciudadano que lo haga él o ella misma, quién mejor que ellos, pueden contratar un prestador de servicio que hará la supervisión e interventoría con ayuda del Estado”.

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El mandatario de los manizaleños cuenta que su administración entrega un aporte máximo de $ 25 millones para que los afectados inicien sus obras de reparación, dependiendo del daño que hayan presentado las infraestructuras. “Giramos esa plata al ciudadano actualmente, entonces que el gobierno entregue un subsidio igual, lo cual beneficiará a quienes tengan arreglos superiores a los $ 25 millones, de seguro, son muchos”.

Recomienda al nivel central no girar plata a los municipios, sino a la gente afectada o constructores que van a arreglar las casas para que no se presenten casos de presunta corrupción, por lo que aclara que cuando hay una caracterización y censo bien elaborado, son a esos registrados los primeros que se debe ayudar.