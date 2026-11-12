Alcaldía de Manizales entrega Aportes para la Recuperación Patrimonial a propietarios de inmuebles

Manizales

Al cumplirse el tercer mes del terremoto que se presentó en el occidente colombiano, la Alcaldía de Manizales inició las entregas de los Aportes para la Recuperación Patrimonial a los propietarios de vivienda y de establecimientos comerciales que resultaron afectados.

Los recursos, de hasta $ 25 millones, según los daños de la propiedad, hacen parte del plan de reconstrucción que se efectúa en dicha capital. “Después del terremoto buscamos a la gente para saber si estaban seguros, poner la ciudad en pie, quitar escombros, hacer las evacuaciones para que nadie sufriera riesgo, pero paralelo a eso, empezamos a trabajar en obtener un mecanismo y la plata para ayudar a las personas a reconstruir sus casas. Hoy entregamos un cheque que se llama Aporte para la Recuperación Patrimonial, está en el banco y a nombre de cada afectado”.

Los primeros beneficiados expresaron su gratitud por el recuso que los impulsará a restaurar y reparar los inmuebles. En lo que queda de este año, se espera que se brinden unos 4.000 aportes a propietarios de vivienda y 2.000 a comerciantes.

“La verdad es una bendición, estamos totalmente agradecidos por la gestión y el acompañamiento que nos han brindado desde un comienzo, fueron los evaluadores, revisaron la casa y desde ese momento nunca creímos que sería tan rápido. Es el patrimonio de toda la vida, sabemos que es lento, pero ya tenemos una base para arrancar”, opinó uno de los beneficiados.

Le puede interesar: Manizaleño Simón Beltrán, conquistó doble oro en el Colombia Downhill Series 2026

Otros comentaron que los recursos recibidos arreglarán las vigas y techos de las viviendas, igualmente, los comerciantes destacaron que “Las ventas bajaron un 50 %, tuvimos afectaciones en el local y mercancía, pero esta ayuda es muy grande para recuperarnos por las pérdidas ocasionadas”.

Los recursos para apalancar el plan de reconstrucción de la capital del departamento de Caldas hacen parte del empréstito que el concejo aprobó a la administración municipal por $ 220.000 millones.