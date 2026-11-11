Alcaldía de Manizales ha entregado 8.511 subsidios de arrendamiento a damnificados del terremoto

Manizales

Desde Manizales se han centrado en concentrar esfuerzos en atender a las familias que tuvieron que evacuar sus hogares, evaluar las condiciones de las estructuras afectadas y definir las acciones necesarias para su recuperación.

“Esta capital se recuperó rápido a pesar de muchos problemas y daños luego de haber evaluado 10.500 unidades de vivienda impactadas, así como los más de 2.000 locales comerciales que se levantaron muy rápido y están de pie. Empezamos a demoler edificaciones y a hacer rutas de recolección de escombros por toda la ciudad para que la gente pudiera trabajar, pero lo hicimos a la par de la reconstrucción. La primera línea es acabar de atender la emergencia ayudando con los subsidios de arrendamiento por parte del municipio; hasta el momento hemos entregado 8.511. Cada uno es de $ 350.000, lo hacemos por 3 meses y estamos tratando de prorrogarlo por el mismo periodo”, detalla el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas.

Evaluación de inmuebles afectados

Por otra parte, los equipos encargados de las evaluaciones han visitado 6.461 inmuebles y dentro de las valoraciones para acceder al Aporte de Recuperación Patrimonial (ARP), se reportan 4.355 viviendas evaluadas, de las cuales 2.027 requiere dicho apoyo.

“Para la recuperación de las viviendas y edificaciones se han elaborado 1.117 estimaciones de costos. De estas, 330 corresponden con daños mayores, 130 con daños medianos o con uso restringido y 657 a daños menores. El valor de referencia calculado para estas reparaciones es de $ 12.222 millones, de los cuales $ 10.972 millones corresponden a costos directos estimados para el ARP”, señala el Alcalde de la capital de Caldas.

Demoliciones en la capital del departamento de Caldas

El balance registra 337 casos, 52 ya fueron ejecutados y 285 permanecen en diferentes etapas. De los procedimientos realizados, 45 estuvieron a cargo del municipio, distribuidos en 22 viviendas, cuatro edificios y 19 demoliciones parciales. Los siete restantes fueron efectuados por particulares (cuatro viviendas y tres edificios).

Entre los casos que todavía requieren trámite, 148 están en valoración técnica, 104 en proceso administrativo, 27 tienen aprobación para demolición y 6 están en ejecución. El valor estimado para el conjunto de los 337 expedientes es de 31.336 millones de pesos.

Dentro del plan se reconocen 14 predios para demolición, con un valor estimado de 1.028 millones de pesos; 7 están ubicados en Bajo y Alto Tablazo; 3 en el barrio Campoamor, comuna Cumanday; 3 en Vivienda popular, comuna Universitaria y uno en el barrio San Jorge.

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Luego de conocer el concepto de un patólogo, del equipo de la Unidad de Gestión del Riesgo, de la aprobación del Comité Municipal de Gestión del Riesgo y de la resolución de una inspección de policía o de control urbano que señale una amenaza de ruina, el ciudadano solicita la demolición, se realiza un contrato y la empresa demoledora se encarga de ejecutar lo respectivo.

“Hay gente que es capaz de contratar un ingeniero, arquitecto, geólogo o para realizar estudios de suelo, nosotros les daremos un aporte de $ 40 millones por unidad de vivienda que arranque su reconstrucción, es un empujón para hacer su vivienda o edificio si son 10 apartamentos. Le pedimos al gobierno nacional un aporte que, seguramente será grande, están estudiando para que sumado a lo nuestro se brinden más recursos a quienes requieran levantar su inmueble”.

Ayudas del gobierno nacional

El aporte a la recuperación patrimonial se llama el subsidio de arrendamiento entregado por el gobierno nacional, el burgomaestre sugiere nombrarlo así para que las ayudas lleguen a la capital caldense.

“Quien haya tenido un daño de 5 u 8 millones de pesos, uno le puede dar un aporte a la recuperación de su patrimonio de hasta $ 25 millones por ahora. Si baja el número de viviendas que tenemos que arreglar, el aporte podrá ser mayor para los que hayan tenido un daño mayor”, cuenta el primer mandatario de los manizaleños.