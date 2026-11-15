Más de 1.800 uniformados de la Policía Nacional brindan seguridad en 11 municipios de Caldas

Salvador Mesa, comandante de la policía departamental, en un área de prevención vial en Chinchiná. Foto: Policía Caldas.

Caldas

El dispositivo policial contempla más de 1.300 uniformados en Anserma, Aranzazu, Marmato, Marulanda, Neira, Pensilvania, Salamina, Viterbo, entre otros, donde se fortalecen las actividades de vigilancia y control para acompañar a la comunidad durante las celebraciones.

El teniente coronel Salvador Iván Mesa, comandante (E) de la Policía Caldas, indica que “Acompañamos a los viajeros para que disfruten este puente festivo con responsabilidad y seguridad. Por medio de la campaña ‘No más excusas en la vía’ invitamos a los conductores a revisar los vehículos antes de emprender el camino, nunca conducir bajo los efectos del alcohol y respetar las normas de tránsito”.

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Más de 100 policías estarán en ocho áreas de prevención en las carreteras acompañando los planes éxodo y retorno. Igualmente, las especialidades de policía comunitaria, carabineros, Gaula, infancia y adolescencia y de turismo haciendo presencia en sitios turísticos y zonas rurales para brindar seguridad a propios y visitantes.

Mientras que en Manizales, más de 600 policías están desplegados en la ciudad y el vecino municipio de Villamaría desarrollando actividades de prevención ante la llegada masiva de turistas.