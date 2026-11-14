🔴 EN VIVO Inter de Bogotá vs. Santa Fe: siga el minuto a minuto por la Liga

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Independiente Santa Fe visita este viernes 13 de noviembre a Inter de Bogotá, desde las 8:30 p. m., en el estadio Metropolitano de Techo, por la fecha 19 de la Liga. Aunque el compromiso no hace parte de la programación principal de la jornada definitiva del sábado, representa una oportunidad importante para el conjunto cardenal.

Tras la deducción de puntos aplicada al América de Cali, Santa Fe tiene la posibilidad de acercarse al segundo puesto de la clasificación y mantener vivas sus aspiraciones de conseguir el denominado punto invisible para los cuadrangulares semifinales. Además, necesita seguir sumando unidades en la tabla de reclasificación, pensando en sus objetivos para la próxima temporada.

Así llegan Inter de Bogotá y Santa Fe

El conjunto bogotano afronta este compromiso sin posibilidades matemáticas de ingresar a los ocho mejores. Actualmente, su máximo puntaje posible es de 23 unidades, cifra que no le alcanza para superar al octavo clasificado, que tiene 27.

Sin embargo, sumar puntos sigue siendo importante para Inter de Bogotá, especialmente pensando en la tabla del descenso de 2027. El equipo se encuentra comprometido en la clasificación del promedio y necesita acumular unidades para mejorar su situación de cara a la próxima temporada.

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Por su parte, Independiente Santa Fe ocupa la quinta posición con 31 puntos y tiene la oportunidad de acercarse al segundo lugar, actualmente ocupado por Deportivo Cali con 34 unidades. Una victoria le permitiría alcanzar los 34 puntos y mantenerse en la pelea por el punto invisible, dependiendo de los demás resultados y los criterios de desempate.

En la reclasificación también tiene un objetivo importante: actualmente está a cuatro puntos del América de Cali, equipo que ocupa una posición con cupo a la Copa Libertadores. Por eso, el compromiso ante Inter representa una oportunidad para seguir sumando en una tabla que puede resultar determinante para sus aspiraciones internacionales.

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