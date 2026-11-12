Millonarios confirmó la lesión de Daniel Ruiz: este sería el tiempo que estaría de baja

Millonarios confirmó la lesión de Daniel Ruiz: este sería el tiempo que estará fuera. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Millonarios entregó el parte médico oficial de Daniel Ruiz, quien tuvo que abandonar el compromiso frente a Deportes Tolima por problemas físicos. Después de realizarle los exámenes correspondientes, el equipo bogotano confirmó que el mediocampista presenta una lesión muscular del bíceps femoral de su pierna izquierda.

A través de un comunicado publicado este jueves 12 de noviembre, el conjunto Embajador explicó que el futbolista ya se encuentra en proceso de recuperación. Sin embargo, no precisó el tiempo que permanecerá alejado de las canchas: su incapacidad, según indicó la institución, dependerá de su evolución.

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Tiempo aproximado de baja

Aunque Millonarios no entregó mayores detalles sobre la gravedad de la afectación ni estableció una fecha estimada para su regreso, Caracol Radio conoció que se trata de una lesión muscular de grado 2.

De acuerdo con esta información, Daniel Ruiz estaría, como mínimo, tres semanas fuera de las canchas. Este periodo de recuperación representa una preocupación para el equipo, especialmente por el momento decisivo que atraviesa en la Liga Colombiana y la posibilidad de disputar los cuadrangulares semifinales.

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Baja sensible para el cierre del semestre

Ruiz se lesionó durante el partido frente a Deportes Tolima, disputado en Ibagué, y tuvo que ser sustituido antes de completar la primera media hora de juego. Su ausencia representa un inconveniente para el cuerpo técnico, que pierde una alternativa ofensiva en un tramo determinante de la temporada.

El próximo juego del conjunto Embajador será por la última fecha ante Alianza Valledupar este sábado 14 de noviembre. El duelo es vital para el equipo, pues si gana confirma su lugar en los cuadrangulares semifinales, sin embargo, si pierde o empata, debe esperar otros resultados

Por ahora, Millonarios no ha confirmado una fecha para su regreso. La evolución del jugador durante las próximas semanas será determinante para conocer cuándo podrá volver a estar disponible.