Lucas González zanja la polémica: “No estoy en posición de pedirle a Néstor que no llame jugadores”

“No es coherente que pase aquí en Colombia y no pase con clubes de afuera. Álvaro Montero se queda él para jugar la semifinal de Copa en Argentina, pero los jugadores nuestros sí tienen que ir porque si no el club es sancionado”, dijo Lucas González tras la rueda de prensa del juego de Nacional ante Once Caldas, reprochando en cierta parte que futbolistas como Juan Manuel Rengifo o Samuel Velásquez sí hayan sido llamados a la Selección Colombia.

Por su parte, Néstor Lorenzo respondió a esas declaraciones: “Yo lo escuché a Lucas, me parece que es injusto porque Nacional le aporta a todas las selecciones gracias a su proceso formativo y competitivo desde hace muchos años. Si quieren, me pueden llamar y lo podemos hablar, en vez de decirle a la prensa”.

Lucas González volvió a hablar sobre el tema

En diálogo con Win Sports, a Lucas González le volvieron a preguntar sobre el tema y zanjó la controversia que se haya podido haber generado asegurando que es un admirador del trabajo que ha hecho Néstor Lorenzo. Asimismo, dejó claro que no está en una posición de pedir que no convoque jugadores.

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“No he hablado con él recientemente. No creo que esté en una posición como entrenador de un club de llamarlo a él y pedirle que no llame jugadores. En el momento en el que ellos nos busquen para decir cómo están los jugadores, estaré encantado de dar la apreciación que tenemos en la parte física y técnica”, comentó inicialmente.

“Soy un gran gran admirador de Néstor y del trabajo que él ha hecho, puso a Colombia otra vez en el lugar en donde tiene que estar, nos regresó a un Mundial. Recuerdo esa serie de amistosos en donde enfrentamos a campeones del mundo y les ganamos, como colombiano me sentía orgulloso y bien representando”, agregó elogiando su trabajo al frente de la Tricolor.

Entretanto, resaltó que los jugadores con los que coincide hablan muy del trabajo de Lorenzo. “Por encima de todo lo respeto porque los jugadores con los que hemos coincidido como el caso de Kevin Castaño y ahora James, todos hablan muy bien de él, la mayor credencial que puede tener un entrenador es como hablan sus jugadores”.

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Nacional cedió a Selección Colombia a Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo a la mayor; a Felipe Marín y Jhoan Quesada a la Sub-20; y a Edwin Echeverría, Jhan Moreno, José Escorcia, Samuel Martínez y Simón Rojas a la Sub-17, que disputará el Mundial de Catar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre.