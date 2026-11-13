Reclasificación 2026: Así quedaron los cupos a torneos Conmebol tras fallo contra el América

La inscripción del jugador Yhormar Hurtado terminó siendo contraproducente para el América de Cali. El hecho de haber estado en la misma temporada con tres clubes (Deportes Tolima, Always Ready y América de Cali) hizo que se sentara un precedente en el fútbol colombiano y, a instancias judiciales, se emitiera un fallo del TAS.

TAS falló contra el América y perdió puntos: Así quedó la tabla de posiciones de la Liga colombiana

Internacional de Bogotá terminó ganando los puntos del partido por la primera fecha ante América que había acabado en derrota 0-2, pues el club demandó el partido primero en el ámbito local y luego se escaló hasta instancias internacionales. Este jueves, el TAS falló a favor del conjunto bogotano, pero no así en pro de Santa Fe, que también había llevado el caso al estrado judicial.

La decisión fue la retirada de los puntos al América con derrota por 3-0 y la victoria de Internacional Bogotá. El empate 0-0 de Santa Fe, frente al Escarlata, se mantuvo.

Si bien el conjunto vallecaucano manifestó que irá a la última instancia, que es el Tribunal Supremo Federal Suizo, de momento América pierde tres puntos en la tabla regular

Así quedó la Reclasificación tras fallo contra el América

Pos. Equipo Puntos Torneo 1. Atlético Nacional 94 Copa Libertadores* 2. América de Cali 67 Copa Libertadores 3. Independiente Santa Fe 66 Copa Sudamericana 4. Junior 66 Copa Libertadores* 5. Deportes Tolima 63 Copa Sudamericana 6. Deportivo Cali 61 Copa Sudamericana 7. Once Caldas 61 8. Atlético Bucaramanga 55 // 9. Independiente Medellín 55 // 10. Millonarios 52 //

*Junior ya está clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores

¿Cómo se definen los cupos a la Libertadores 2027?

Los dos mejores equipos de esta tabla, que no hayan sido campeones de la Liga, recibirán un cupo a la fase previa 2 de la Copa Libertadores.

Atlético Nacional ya se encuentra asegurado en Libertadores, pero resta por conocer si lo hará como campeón (fase de grupos) o mediante la vía reclasificación a la fase previa.

Presidente de Inter Bogotá: “Me sorprendería que un equipo del FPC llegue al valor de Sanguinetti”

¿Cómo se definen los cupos a la Sudamericana 2027?

Los cupos a la Copa Sudamericana del próximo año serán para los tres mejores equipos de la Reclasificación que no hayan sido campeones de Liga y que no alcancen a acceder a la Libertadores. El último cupo será para el equipo que se corone campeón de la Copa Colombia.