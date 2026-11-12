Fallas en Outlook afectan el acceso y envío de correos electrónicos

Usuarios de Microsoft Outlook reportaron este jueves 12 de noviembre dificultades para ingresar a sus cuentas, enviar y recibir correos electrónicos, en medio de una interrupción que afecta a distintas regiones.

La compañía confirmó que está investigando fallas de conectividad que impiden a algunos usuarios de América acceder a sus buzones de Exchange Online a través de diferentes métodos de conexión.

Según explicó Microsoft, una carga elevada en parte de su infraestructura estaría provocando errores de conexión. Para reducir el impacto, sus equipos técnicos comenzaron a redistribuir el tráfico y trasladar las solicitudes hacia otros sistemas.

La interrupción también generó reportes de problemas en otras herramientas de Microsoft 365, entre ellas Teams y Copilot, aunque las afectaciones no han sido iguales para todos los servicios.

La magnitud de la caída quedó reflejada en Downdetector, plataforma que registró más de 120.000 reportes de usuarios con inconvenientes en Outlook durante el momento de mayor afectación.

Por ahora, Microsoft no ha establecido una hora definitiva para la normalización completa del servicio y continúa trabajando en las medidas para recuperar la conectividad.

La compañía recomienda a los usuarios consultar las actualizaciones sobre el incidente a través del centro de administración de Microsoft 365.