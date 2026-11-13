DT de Chile resalta a Colombia: “Es una selección aceitada... Lo más similar a las Eliminatorias”

Colombia y Chile vuelven a enfrentarse. Esta vez en el marco de un amistoso y con una confrontación a doble partido: primero se medirán este viernes 13 de noviembre en el Pascual Guerrero de Cali y el 17 de noviembre lo harán en Santiago de Chile.

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La Selección de Chile, a la cual le ha costado el proceso de recambio generacional, no ha estado en los últimos tres mundiales de Rusia 2018, Catar 2022 y el reciente en Norteamerica 2026. Se encuentran en un nuevo camino hacia la Copa América de 2028 y no quieren fallar a la cita del Mundial 2030, para el que todavía no se conoce cómo será el proceso clasificatorio.

DT de Chile resaltó el nivel de Colombia

Eduardo Berizzo y Ricardo Gareca fueron los dos técnicos de Chile camino al Mundial del 2026, pero con ninguno pudieron encontrar los resultados para clasificar. Nicolás Cordova hace parte del cuerpo técnico de las divisones menores, pero fue ratificado en el cargo de la absoluta luego del debacle de la eliminación y seguramente siga en el cargo según se vayan dando los resultados.

El combinado chileno llegó en horas de la tarde a Cali y desde allí se pronunció Cordova. Sobre su equipo, destacó el hecho de que se esté formando un grupo de cara a 2030, mientras que de Colombia resaltó el proceso que viene teniendo bajo Néstor Lorenzo, así como las dificultades que espera para el encuentro.

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“Es indispensable que el juego no venga limpio, y eso se hizo muy bien (ante México). El partido nos va a demandar un nivel físico muy alto. Son un equipo muy físico, vamos a tener que estar tan atentos y tan juntos como estuvimos en el partido ante México. El partido nos va a demandar un nivel físico muy alto”, empezó diciendo sobre lo que espera del encuentro.

Asimismo, destacó el hecho de medirse a un rival de los pergaminos de Colombia: “Estos partidos son tremendamente necesarios para saber cómo estamos. Colombia es otra selección mundialista. Los partidos son para ellos (los jugadores), no para nosotros. Estamos super alineados en que son los mejores partidos que podríamos tener”.

“Es una selección que está sumamente aceitada, con un Mundial adentro, final de Copa América. Se ha encargado de generar un recambio, nominando 7-8 jugadores nuevos. Sabemos que es una selección que siempre tiene jugadores de gran nivel. Para nosotros que estamos en el recambio de lleno, es muy importante porque esto es lo más similar que tenemos a las Eliminatorias”, añadió al respecto.

Historial reciente entre Colombia y Chile

El más reciente encuentro entre Colombia y Chile se produjo en las Eliminatorias al Mundial 2026. En Barranquilla, la Tricolor se impuso 4-0, mientras que el partido de ida en territorio chileno dejó un empate 0-0.

La última vez que Colombia perdió con Chile en tiempo regular (sin contar penales) fue en la Copa América de 2016, cuando La Roja se impuso 2-0.

El historial general data de 45 partidos, con un saldo de 15 triunfos para Chile, 12 para Colombia y 17 empates.