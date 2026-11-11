Lucas González: “Cuando se te juntan tres convocatorias, las variantes se te limitan”

Once Caldas y Atlético Nacional empataron 1-1 en el Palogrande de Manizales, en el juego de ida de las semifinales de la Copa Colombia. Partido en el que James Rodríguez anotó su primer gol con el cuadro antioqueño.

Lucas González, técnico Verdolaga, resaltó las virtudes del equipo de casa y habló sobre cómo logró recomponer el juego para rescatar, al menos, un punto como visitante.

“No me sorprendió (el juego del Once Caldas), es un equipo que tenemos muy bien analizado, lo han venido haciendo muy bien estos últimos 8 o 9 partidos, con el de hoy. El juego de ellos es simple, pero muy efectivo. Es un equipo que le gusta tener el balón, pero que sale muy rápido a las contras y se defiende muy bien, por eso han encajado tan pocos goles”, comentó iniciamente.

Al respecto, González añadió: “Logran marcar ese gol y después están contentos con ese resultado, nosotros tenemos que ajustar en la mitad con ubicación de jugadores, las alternativas que teníamos para los cambios no eran muchas, no eran suficientes, pero la verdad que con las ubicaciones mejoramos y la actitud de los chicos ha sido impecable para intentar ganar el partido, lo empatamos. Nos queda el partido de vuelta”.

Lucas aseguró tener dificultades para buscar alternativas en el desarrollo del juego, esto debido a las convocatorias de la Selección Colombia absoluta, la Sub-20 y la Sub-17, donde en total fueron citados nueve jugadores de Nacional.

“Nosotros, todos los equipos, dependemos de los jugadores que tenemos y con los jugadores que tenemos intentamos plantear los partidos. Ahora no tenemos a todos nuestros jugadores disponibles, tenemos cinco jugadores con la Selección Colombia Sub-17, tenemos dos jugadores, uno de ellos titular, Felipe Marín, y nuestro tercer lateral, con la Selección Colombia Sub-20, y después tenemos a dos jugadores con la Selección mayor”, explicó.

Al respecto, añadió: “Estamos muy orgullosos de que todos estén allá, pero cuando se te juntan tres convocatorias y pierdes ocho jugadores del equipo profesional, pues lógicamente que las variantes se te limitan. Milton Casco tiene 38 años, qué pasa si Milton se cansa, ¿A quién ponemos?, ya no digo si se golpea o se lesiona. Tampoco teníamos disponibles a César (Haydar) ni a Néider (Parra). Estos chicos vienen jugando una acumulación de minutos y ahora tenemos pocas alternativas para poder cambiarlos".

Al respecto, concluyó: “Somos Nacional, es lo que es, estamos muy orgullosos de que nuestros jugadores vayan a la Selección Colombia, lógicamente nos limita para un partido como estos. No es realista pensar que los partidos los vas a ganar 2, 3, 4 o 5-0. Nos pone como siempre los pies en la tierra, nos pone a pensar en el siguiente partido, esperemos que los chicos estén bien, porque no tenemos muchas alternativas desde el punto de vista de convocatoria, esperemos que no hayamos perdido a nadie por golpes”.